Franco Colapinto justificó el adelantamiento a Pierre Gasly en contra de la orden de su equipo

Colapinto, que tenía neumáticos blandos más jóvenes y era evidente que estaba yendo más rápido, pidió cambiar de lugares y su ingeniero respondió que "solo necesitamos mantener las posiciones". Sin embargo, el pilarense de 22 años hizo oídos sordos y pasó al francés.

Franco abrió el DRS en la recta principal, se movió hacia el interior y estiró la frenada, motivo que sorprendió a su compañero, quien no cedió un centímetro, pero fue incapaz de contener al argentino. Finalmente, Gasly también fue superado por el brasileño Gabriel Bortoleto y quedó 19°, último en la pista.

Embed Que bueno que Colapinto no se dejó y adelantó, tiene razón, era ilógico mantener posiciones... pic.twitter.com/eG7bkp2ZhK — Luis R (@Luismrl_) October 19, 2025

Una vez que cruzó la bandera a cuadros, el pilarense explicó por qué realizó la maniobra: “Era lo correcto; me tocó a mí dar la posición varias veces en la temporada. Él tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos porque me estaba atacando mucho Bortoleto. Pasarlo fue una forma de defenderme”. Luego, sentenció: “Estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”.

Por otro lado, Colapinto analizó su rendimiento en la carrera: “Fue muy difícil, muy larga, con mucho calor y mucha degradación de gomas... No tuve ritmo, así que fue dura. Hice un par de sobrepasos buenos, pero son estas carreras que no vas para adelante y estás defendiéndote siempre".

De esta manera, Colapinto igualó su historia con Gasly, terminando siete veces mejor que su compañero ambos. Luego, el francés ha sido mejor que el argentino en clasificaciones, con un total de 8 a 5. El pilarense ha tenido un rendimiento mucho más parejo con Gasly que su antecesor, Jack Doohan.

Alpine, que ha tenido una temporada desastrosa por sus autos pocos competitivos, buscará los mejores resultados posibles en las cinco carreras que quedan en la temporada. Quedan llevarse a cabo los premios de México (el próximo fin de semana), Brasil (9 de noviembre), Las Vegas (22/11), Qatar (30/11) y la última Abu Dhabi, el 7 de diciembre.