Presupuesto 2026: exigencias opositoras por Garrahan, Discapacidad y Universidades

En el encuentro, un sector opositor condicionó su respaldo a que se cumplan con las leyes de Discapacidad, Emergencia Pediátrica y aumentos a las Universidades.

El oficialismo armó una mesa de diálogo en procura de un acuerdo que permita aprobar el Presupuesto se realizó hoy en la Cámara de Diputados, donde el único acuerdo que se alcanzó es que debe haber “ley de leyes” con equilibrio fiscal.

La primera reunión se realizó en la presidencia de la Cámara de la Diputados, encabezada por Martín Menem, el titular de Presupuesto Bertie Benegas Lynch, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Asistieron al encuentro Nicolas Massot y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal), Daiana Fernández Morlero y Silvana Guidici, (PRO), Eduardo Falcone (Desarrollo) Pablo Juliano y Manuel Aguirre, (Democracia para Siempre), Martín Tetaz, Pamela Verasay, y Karina Banfi (UCR), Manuel Garrido (Por Santa Cruz) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

En ese contexto, los diputados de Encuentro Federal, Nicolás Massot, Miguel Ángel Pichetto, y Pablo Juliano (Democracia para Siempre), reclamaron que el Gobierno incluya los fondos para aplicar las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Universidades.

Massot señaló que "el presupuesto tiene que reflejar las tres leyes sobre las que el Congreso logró insistir", en alusión a Discapacidad, Garrahan y Universidades.

Destacó que “lamentablemente nos trabamos en ese punto. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no quiere cumplirlas. Es un punto ineludible para avanzar sobre otros”.

Por su parte, Juliano señaló que “hicimos un pedido expreso ya que se tiene que promulgar la Ley de Emergencia Pediátrica y Universidades y pedimos una promulgación a medias con los mismos argumentos que hicieron para la Emergencia en Discapacidad” y reiteró que se deben contemplar los fondos en el Presupuesto 2026.

En cambio, desde el PRO y la UCR destacaron que hayan comenzado las negociaciones para acordar un presupuesto “con equilibrio fiscal” y pidieron continuar con las negociaciones.

El radical Martín Tetaz dijo que “Hay coincidencias en que necesitamos un presupuesto, que debe ser equilibrado y que respete la regla fiscal” y que si hay excedente en la recaudación se destine a las prioridades que establece el Congreso Nacional.

Uno de los puntos donde si hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición es que si avanzan los acuerdos se puede estirar el plazo para emitir el dictamen establecido para el 4 de Noviembre, de acuerdo al emplazamiento.

Estos encuentros se realizarán en forma paralela al tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que mañana continuará con la ronda de consultas las disertaciones del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el señor Secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

En cambio, Unión por la Patria rechazó la invitación para sumarse a la reunión ya que consideró que los debates se deben hacer en la reunión de la comisión de Presupuesto, según señaló su presidente Germán Martínez.

Martínez señaló por la red social X que “nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela”.

Nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.



No vamos a convalidar ninguna mesa paralela.



El Presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuesto.

El oficialismo promovió esta mesa del diálogo para superar las diferencias entre el Gobierno y los bloques dialoguistas ya que son claves para poder aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno Nacional.

Las principales diferencias están centradas en los recursos que se destinarán a jubilados, la educación, la salud, y las obras públicas.

Las dificultades para lograr avanzar en un acuerdo que el Gobierno Nacional dice que cualquier acuerdo debe mantener el equilibrio fiscal y ya 85 % de los recursos de esa iniciativa ya tienen asignación específica debido a que se destinan al rubro “gastos sociales”.

Desde el oficialismo confiaron que se podrán conseguir mayores avances tras las elecciones del próximo domingo, y espera mantener un nuevo encuentro la próxima semana, donde esperan que también se sumen otros bloques como Innovación Federal, la Coalición Cívica, y otros bloques provinciales.

No descartaron como propuso la oposición más dialoguista el sistema de semáforos como se hizo con la ley de Bases, para ayudar en la negociación y poner en un paraguas aquellos puntos que son más controvertidos como los fondos que reclaman las provincias y los recursos para las cajas de jubilaciones.