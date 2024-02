Se cayó el acuerdo Mercosur-UE por oposición de Emmanuel Macron

"Las discusiones se han suspendido", precisó el mandatario durante una conferencia de prensa tras una cumbre de emergencia de la Unión Europea (UE) en Bruselas. "Pedimos que las normas que imponemos a nuestros agricultores sean las mismas que las que se imponen a los agricultores de los países a los que estamos en proceso de abrir nuestras puertas", explicó.

Contra la "ley de la selva"

El líder francés también apreció que el pacto "no se haya concluido a toda prisa". "No estoy en contra de los acuerdos comerciales por definición. Simplemente, estoy en contra del libre comercio cuando es la ley de la selva. Esa no es mi visión de las cosas", expresó. "Nosotros, estamos a favor de modelos de negociaciones comerciales, como hicimos con Nueva Zelanda o Chile, de una nueva generación", continuó.

"Simplemente, pedimos que las normas medioambientales y sanitarias sean las mismas [para todos], de lo contrario no es justo. La posición francesa es de claridad", señaló, Macron.

20/12/2023 - París - La canciller Diana Mondino con su colega de Francia, Catherine Colonna

Protestas de agricultores de Francia

El anuncio del presidente francés se produce en medio de protestas masivas que llevan semanas azotando a los países del bloque. Los altos precios de los combustibles, las estrictas normas ambientales comunitarias o la competencia de los productos de terceros países, entre otros problemas, perjudicaron gravemente al sector agrícola europeo, que demanda una política más justa por parte de Bruselas y los Gobiernos nacionales.

¿Por qué se estancó la ratificación?

El acuerdo con el Mercosur fue firmado en 2019, pero su ratificación quedó estancada con el argumento de que los países sudamericanos no cumplen las exigencias ambientales de la UE.

El bloque comunitario propuso un anexo al pacto comercial para reforzar el cumplimiento con el Acuerdo de París sobre cambio climático, que incluían unas condiciones que en su momento fueron muy criticadas por el Mercosur, especialmente por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el fondo de estas demoras en la firma del acuerdo está el temor de países como Francia o Irlanda, potencias agrícolas, por el impacto que el comercio entre ambos bloques podría tener en los agricultores europeos.