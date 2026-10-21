Negociaciones en marcha entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

Las declaraciones de Trump se produjeron en un contexto de crecientes tensiones con Zelenski, quien denunció demoras en la entrega de misiles interceptores Patriot, fundamentales para la defensa ucraniana frente a los ataques rusos. Las transferencias requieren la aprobación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aunque los trámites todavía no se completaron.

En paralelo, el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, se reunió el martes en Oslo, Noruega, con Zelenski y funcionarios europeos. Tras ese encuentro, el emisario calificó las conversaciones como productivas y aseguró que se habían registrado avances.

Vladímir Putin recibió al enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, en San Petersburgo para avanzar en las negociaciones por la paz en Ucrania. Foto: Agencia NA (Sputnik)

Este miércoles, Witkoff viajó a San Petersburgo para reunirse con Putin y presentarle propuestas destinadas a avanzar hacia el final del conflicto. Durante el encuentro, el presidente ruso expresó su agradecimiento por la atención que Trump dedica a la crisis ucraniana y manifestó su interés en retomar las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania.

Witkoff planteó la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales, con equipos técnicos que puedan discutir los próximos pasos para alcanzar una solución pacífica. Además, indicó que llevó documentos con propuestas sobre el conflicto.

La reunión también incluyó cuestiones económicas. Putin manifestó su interés en restablecer la cooperación bilateral con Estados Unidos y sostuvo que existen oportunidades para ampliar los vínculos comerciales entre ambos países.

En este escenario, la presión de Trump sobre Zelenski coincide con los contactos diplomáticos de Washington con Moscú, mientras Ucrania reclama mantener el respaldo militar necesario para hacer frente a la ofensiva rusa.