Tras ser calificado de “impresentable dictador” por el presidente argentino en Madrid, el mandatario español publicó una irónica referencia al tema de la cantante argentina en sus redes sociales.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le respondió con ironía a Javier Milei luego de que el mandatario argentino lo calificara de “impresentable dictador” durante un discurso en Madrid. Para hacerlo, compartió en sus redes sociales la canción “Fanático”, de Lali Espósito, una artista que recibió reiterados ataques del líder libertario.
“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió Sánchez en sus cuentas de X e Instagram, junto a una imagen del tema en Spotify.
La publicación fue interpretada como una indirecta a Milei, quien durante su gestión convirtió a Lali en blanco de sus críticas e incluso llegó a apodarla “Lali Depósito”. La canción “Fanático”, lanzada en ese contexto de enfrentamientos, fue asociada con los cruces entre la artista y el Presidente, aunque la cantante nunca confirmó explícitamente que estuviera dedicada a él.
El episodio se produjo después de que Milei arremetiera contra Sánchez durante una disertación en el Nueva Economía Fórum de Madrid. En su intervención, el jefe de Estado argentino lo calificó de “delincuente ladrón” e “impresentable dictador” y llamó a “sacar a los socialistas a patadas” en las próximas elecciones españolas, previstas para el 29 de noviembre.
Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la reelección, evitó contestar directamente los agravios y optó por una publicación musical que remite a una de las polémicas más conocidas del mandatario argentino. La referencia a Lali sumó así un nuevo capítulo al enfrentamiento político entre ambos dirigentes.