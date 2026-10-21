La publicación fue interpretada como una indirecta a Milei, quien durante su gestión convirtió a Lali en blanco de sus críticas e incluso llegó a apodarla “Lali Depósito”. La canción “Fanático”, lanzada en ese contexto de enfrentamientos, fue asociada con los cruces entre la artista y el Presidente, aunque la cantante nunca confirmó explícitamente que estuviera dedicada a él.