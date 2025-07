Trump puso un plazo de 10 dìas para Rusia acepte un "alto al fuego" en Ucrania y Moscú le respondió

"¿Quieres una gran primicia?", preguntó el mandatario estadounidense a los periodistas que iban a bordo del Air Force One. "Diez días a partir de hoy", anunció el mandatario.

A continuación, Trump explicó que, una vez venza este plazo, Washington introducirá aranceles y otras restricciones contra el país euroasiático, si bien admitió no estar seguro de que estas medidas afecten a Rusia.

Por su parte, el mandatario estadounidense dijo no haber recibido ninguna respuesta de Moscú tras sus amenazas de sanciones.

El titular de la Casa Blanca lanzó el lunes un nuevo ultimátum a Moscú durante la reunión que mantuvo con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Escocia.

"Voy a fijar una nueva fecha límite de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar", dijo el mandatario, añadiendo que quería ser "generoso", pero que no ve ningún progreso al respecto. También reafirmó su disposición a imponer sanciones secundarias a Moscú y a sus socios comerciales.

El plazo anunciado por Trump a mediados de julio fue mayor: de 50 días para lograr un acuerdo que evite la imposición por Estados Unidos aranceles secundarios del 100 % a los países que comercien con el gigante euroasiático.

La respuesta de Rusia

En este contexto, el vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, dijo este martes que el Kremlin ha tomado nota del nuevo ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien la jornada anterior prometió fijar una nueva fecha límite para que Moscú alcance un acuerdo sobre el conflicto ucraniano.

"Hemos tomado nota de la declaración del presidente Trump de ayer. La operación militar especial continúa. Mantenemos nuestro compromiso con el proceso de paz para resolver el conflicto en torno a Ucrania y garantizar nuestros intereses en este acuerdo", anunció Peskov este martes ante periodistas. "En este punto, quisiera evitar cualquier valoración", agregó.

El vocero afirmó que, hasta el momento, el proceso de normalización de relaciones entre Moscú y Washington "no avanza ni bien ni mal". "Nos gustaría ver una mayor dinámica; esto nos interesa. Para avanzar, se necesitan impulsos por ambas partes. Mantenemos este interés y esperamos que este proceso adquiera mayor dinamismo", dijo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó previamente que se puede decir "con toda certeza" que estas decisiones que se toman en Washington son percibidas por la parte ucraniana, no como una señal de paz, sino como una señal para continuar el conflicto. Asimismo, resaltó que Moscú mantiene su disposición a seguir construyendo un diálogo, mientras que Kiev no ha hecho ninguna propuesta al respecto.

Tras el nuevo anuncio, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, aconsejó a Trump que no repita los errores de su antecesor, Joe Biden. "Debería recordar 2 cosas: 1. Que Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. 2. Que cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país", advirtió Medvédev en su cuenta de X.