Trump y Putin hablaron por teléfono casi dos horas y media

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, se pronunció tras la conversación telefónica entre Putin y Trump señalando: "Esta tarde, Vladímir Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump. Fue su octava llamada telefónica, y la conversación fue larga, de casi dos horas y media". Según el funcionario, la conversación fue "muy sustantiva y, al mismo tiempo, extremadamente franca y confidencial".

La guerra en Ucrania

Además, el asesor contó que durante la conversación telefónica se hizo especial hincapié en las cuestiones relacionadas con la crisis ucraniana. "Vladímir Putin ofreció una evaluación detallada de la situación actual, enfatizando el interés de Rusia en lograr una solución política y diplomática pacífica. Él destacó, en particular, que durante la operación militar especial las Fuerzas Armadas rusas tienen plena iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea de contacto. En estas circunstancias, el régimen de Kiev está recurriendo a métodos terroristas, atacando objetivos e instalaciones civiles", aseveró.

"Donald Trump ha subrayado en repetidas ocasiones la necesidad de establecer lo antes posible la paz en Ucrania. La idea de que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido el más difícil de resolver en toda la actividad pacificadora del presidente de Estados Unidos traslució literalmente en sus declaraciones a lo largo de toda la conversación", dijo Ushakov, y añadió que el líder estadounidense también mencionó sus éxitos en la resolución de otros ocho conflictos regionales.

Además, el asesor contó que Putin "elogió efusivamente los esfuerzos personales de la esposa del presidente estadounidense, Melania Trump, para reunir a niños rusos y ucranianos con sus familias y le pidió al líder estadounidense que transmitiera sus mejores deseos" a su esposa.

melania trump.JPG

Los misiles Tomahawks

Entre otros temas, también se abordó el posible suministro de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a Ucrania. "Putin reiteró su tesis de que los Tomahawks no cambiarán la situación en el campo de batalla. Esto dañará significativamente las relaciones entre nuestros países, por no mencionar las perspectivas de una solución pacífica", declaró.

Relaciones entre EE.UU. y Rusia

Los dos líderes también abordaron las relaciones entre Moscú y Washington. "Es significativo que uno de los puntos principales del presidente estadounidense haya sido que la finalización del conflicto en Ucrania abriría enormes perspectivas —y lo enfatizó— para el desarrollo de la cooperación económica entre EE.UU. y Rusia", subrayó Ushakov.

Al mismo tiempo, el funcionario señaló que "ambas partes expresaron la profunda simpatía mutua entre los pueblos de ambos países, que fue claramente evidente durante la Segunda Guerra Mundial. Se enfatizó que la actual situación de las relaciones bilaterales resulta paradójica en este contexto".

Putin y trump Alaska (15/08/2025 Anchorage -Alaska) - Putin y Trump en el aeropuerto

Cumbre Putin-Trump en Budapest

"Los presidentes discutieron la posibilidad de celebrar otra reunión presencial. Este es un momento realmente importante. Se acordó que los representantes de ambos países comenzarán de inmediato los preparativos para una cumbre, que podría organizarse, por ejemplo, en Budapest", sostuvo Ushakov, añadiendo que fue Trump quien había propuesto la capital húngara como sede del próximo encuentro.

Oriente Medio

"Nuestro presidente inició la conversación felicitando a Donald Trump por el éxito de sus esfuerzos para normalizar la situación en la Franja de Gaza. Esta labor de mantenimiento de la paz del presidente estadounidense ha sido muy elogiada en Oriente Medio, en los propios Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo. Naturalmente, se expuso la postura de principios de Rusia: está a favor de una solución integral para Oriente Medio basada en un marco jurídico internacional universalmente reconocido que garantice una paz sostenible para todos los pueblos de la región", manifestó Ushakov.

trumpppppp (1) El pacto firmado en Egipto busca terminar con dos años de guerra en Gaza. Trump lo calificó como el “acuerdo más importante” y promete evitar una nueva escalada en Oriente Medio.

Trump precisa el contenido de su conversación con Putin

Por su parte, Trump sostuvo que con Putin acordaron una reunión de asesores de alto nivel para la próxima semana. "Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar", detalló el mandatario.

Además, el presidente estadounidense aseguró que pronto se reunirá con su homólogo ruso en la capital de Hungría, Budapest. "Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", subrayó.

Una llamada antes de la reunión de Trump con Zelenski

La llamada tiene lugar un día antes de la reunión de Trump con el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, cuyo tema central será la posible entrega a Ucrania de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk, armas de largo alcance solicitadas por Kiev desde hace tiempo.

La anterior llamada entre Putin y Trump se realizó el 18 de agosto, tres días después de su histórica reunión en Alaska. Entonces, Trump informó a su homólogo ruso sobre las negociaciones que mantuvo ese día con mandatarios europeos y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

Por su parte, el presidente ruso agradeció a su par estadounidense "su hospitalidad y la buena organización de la cumbre de alto nivel en Alaska, así como el progreso logrado durante la reunión hacia una resolución pacífica de la crisis ucraniana".

Con información de RT, EFE y AP