Turquía: banda de ovejas aterroriza a la ciudad de Nevşehir

Un rebaño de cuatro ovejas y una cabra intentó irrumpir en un edificio municipal y persiguió a los guardias de seguridad.

En el video se puede ver a los animales dirigirse al edificio, donde hay dos guardias de seguridad. Unos segundos después, se ve a una de las ovejas corriendo tras un ciudadano que se acercaba al lugar.

"Hemos sido capturados por 1 oveja, 1 cabra, 3 corderos", publicó la cuenta municipal oficial de Twitter de Nevşehir.

Hasan Ünbulan, dueño de los animales, dijo que salieron por la puerta de la casa, que se había abierto debido al viento en la noche: "Los animales salieron de aquí. Los busqué por un tiempo, pero no pude encontrarlos. Luego fui a ver a los funcionarios del municipio de Nevşehir para informar que mis animales habían desaparecido. Me enteré de que los animales llegaron al frente del edificio de servicios municipales y los llevaron a Animal Town. Luego las autoridades me los entregaron".