Se definen los últimos seis lugares para el Mundial 2026

El equipo italiano llegó a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo I, por detrás de Noruega, y mostró solidez en la fase previa del repechaje con un triunfo por 2-0 ante Irlanda del Norte, con goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

image Italia se juega todo ante Bosnia y Herzegovina: la Azzurra busca volver a un Mundial tras dos ausencias consecutivas.

Del otro lado estará una Bosnia que también debió sufrir para llegar hasta aquí: fue segunda en el Grupo H (detrás de Austria) y avanzó tras un empate agónico ante Gales y una victoria por penales, con Edin Dzeko como referente.

El encuentro comenzará a las 15:45 (hora argentina), con arbitraje del francés Clément Turpin. El ganador se meterá en el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar.

Bolivia, a 90 minutos de romper una sequía histórica

Bolivia afrontará una verdadera final cuando enfrente a Irak este miércoles desde las 00:00 en el Estadio BBVA de Monterrey. En juego estará el último boleto al Mundial 2026 y la posibilidad de cortar una racha de 32 años sin presencias mundialistas.

La Verde llega en alza tras vencer 2-1 a Surinam en semifinales del repechaje intercontinental, resultado que la dejó a un paso de un regreso histórico. Su última participación fue en Estados Unidos 1994, aunque también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

El conjunto boliviano accedió a esta instancia tras finalizar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, en una campaña que incluyó una resonante victoria ante Brasil y otros resultados clave en el tramo final.

Irak, por su parte, avanzó directamente a esta instancia decisiva gracias a su posición en el ranking FIFA, sin necesidad de disputar semifinales. Los asiáticos superaron a Emiratos Árabes Unidos en la Quinta Ronda y sueñan con volver a un Mundial tras su única participación en México 1986.

El ganador integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Los otros tres repechajes europeos

Además del duelo de Italia, Europa definirá otros tres boletos al Mundial en cruces de alto nivel.

Suecia y Polonia protagonizarán uno de los partidos más atractivos: los suecos llegan impulsados por el gran momento de Viktor Gyökeres, mientras que los polacos avanzaron con Robert Lewandowski como figura. El vencedor se sumará al Grupo F.

En paralelo, Kosovo irá por una clasificación histórica cuando reciba a Turquía. El conjunto balcánico viene de eliminar a Eslovaquia en un partidazo y busca su primera participación mundialista, mientras que los turcos intentarán regresar tras su última presencia en 2002. El ganador integrará el Grupo D.

Por su parte, República Checa se medirá ante Dinamarca. Los checos vienen de una remontada épica ante Irlanda, mientras que los daneses mostraron contundencia al golear a Macedonia del Norte. El vencedor se ubicará en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Jamaica vs. Congo, el otro duelo intercontinental

Fuera de Europa, Jamaica y República Democrática del Congo se enfrentarán desde las 18 en Guadalajara en un cruce clave del repechaje intercontinental.

El conjunto caribeño llega tras superar a Nueva Caledonia, mientras que los africanos buscan seguir en carrera en un duelo parejo que otorgará un lugar en la siguiente instancia rumbo al Mundial.