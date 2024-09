En una entrevista con Breitbart News emitida el jueves, el político señaló que varios legisladores republicanos sospechan de la presencia de un posible espía dentro del Servicio Secreto estadounidense tras el aparente intento de asesinato contra el candidato presidencial de su partido el pasado domingo en su club de golf en West Palm Beach, Florida.

"Tengo colegas republicanos que no descartan que haya un topo dentro del Servicio Secreto que proporcione información sobre puntos vulnerables", explicó. "No he visto evidencia de eso, pero tengo colegas que son muy, muy inteligentes en esto y dicen que no pueden descartarlo, dadas algunas de las anomalías y el patrón de hechos", agregó.

Sobre Ryan Weslet Routh, el sospechoso del posible intento de magnicidio, Gaetz afirmó que sería bastante preocupante si se descubre que estaba "recibiendo comunicaciones, inspiración o financiación de entidades extranjeras".

"Eso es muy preocupante. El hecho de que días antes, días antes de este intento de asesinato, alguien de Seguridad Nacional en mi oficina me advirtiera sobre un equipo de asesinos ucranianos que trabaja en el país, y luego este sujeto aparece, proverbialmente envuelto en la bandera ucraniana, lanzando balas contra Trump", declaró el representante republicano, exigiendo que tales conexiones sean analizadas.

"Creo que es más probable que este tirador tuviera contactos extranjeros que estuvieron involucrados en la financiación de algún aspecto de su operación", aseveró Gaetz, uno de los congresistas más críticos a la asistencia financiera de Washington al régimen de Kiev.

Los vínculos de Routh con Ucrania

Un reciente informe de New York Post descubrió que Ryan Wesley Routh viajó a Ucrania para intentar unirse a las filas de mercenarios extranjeros, pero fue rechazado por "loco".

Según las publicaciones del sospechoso en su página de LinkedIn, citadas por The Wall Street Journal, Routh reclutaba a voluntarios para participar en el conflicto ucraniano del lado de Kiev y estaba listo para unirse al Ejército de ese país.

Al mismo tiempo, su hijo, Oran Routh, confirmó que su padre viajó a Ucrania y ayudaba a las Fuerzas Armadas del país.