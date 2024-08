Una Cybertruck de Tesla participará de la guerra en Ucrania

"Recibimos una Cybertruck de Tesla del respetado Elon Musk", posteó Kadýrov en su canal de Telegram y publicó imágenes en las que aparece conduciendo el vehículo.

"Tuve el placer de probar la nueva tecnología y personalmente me convencí de que no es casualidad que se llame 'Cyberbeast' ['Ciberbestia']. Un animal realmente invulnerable y veloz. Un coche maniobrable que desarrolla una excelente velocidad y supera obstáculos. Un coche muy cómodo. […] ¡Sin duda uno de los mejores coches del mundo! Literalmente me enamoré de este auto", comentó.

A continuación, el líder checheno aseguró que el vehículo "pronto será enviado a la zona de operación militar especial, donde se le dará el uso adecuado".

"Estoy seguro de que esta 'bestia' traerá muchos beneficios a nuestros soldados", afirmó el líder checheno. "Estamos esperando sus nuevos desarrollos que contribuirán a la finalización de la operación militar especial (en Ucrania)", agregó.

Finalmente, tras agradecer a Musk, a quien calificó de "el genio más fuerte de nuestro tiempo y un especialista" y un "gran hombre". Kadýrov invitó al director general de Tesla a visitar la capital de Chechenia. "¡Ven a Grozni, te recibiré como a mi más querido invitado! No creo que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ruso esté en contra de tal viaje", escribió.