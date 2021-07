Una perra se escapó y toca el timbre de su casa al volver

Una pareja de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, que había perdido a su perra quedó absolutamente sorprendida por la conducta de su mascota.

Los dueños del animal quedaron estupefactos cuando en la madrugada sonó el timbre de su casay vieron que era su cachorra Rajah, quien no solo había vuelto, sino que de alguna manera había aprendido a tocar para avisar de su regreso, según dan cuenta los medios locales.

Sus dueños, Mary y Ryan, aseguran que su perra había escapado del patio trasero al asustarse por unos fuegos artificiales.

Durante un poco más de siete horas la buscaron por los alrededores sin éxito hasta que a las tres de la madrugada Rajah recorrió el camino de vuelta a su hogar e hizo sonar el timbre con el hocico.

Esta hazaña caniana quedó registrada por una cámara de seguridad que está integrada al timbre de la casa.

"No me explico cómo supo llamar, nunca le enseñé a hacerlo. No sale al patio delantero, excepto para ir a nuestro auto, por lo que nunca nos ha visto usar el timbre de la puerta. Ryan estaba esperando para ver si aparecía. La vio en el porche y salió corriendo a buscarla", cuenta Mary, sin salir de su asombro.

La perra Rajah, de 18 meses, se encontraba en perfectas condiciones, aunque llena de espinas y algo untada de excremento.

Sus amos aseguran que la perrita se veía acongojada, como si se sintiera triste por algo malo que hizo.

Pensaba que se había metido en serios problemas y no entendía por qué sus dueños se veían tan felices.

"Fue muy gracioso y no podíamos dejar de reír", asegura la mujer sobre el fin de esta historia, propia de una película más que de la vida real.