Milei expresó su apoyo al opositor en Honduras Tito Asfura

De esta forma, el Presidente e sumó al respaldo público del mandatario estadounidense Donald Trump que pidió por el voto al candidato conservador que competirá en las elecciones presidenciales de Honduras del próximo domingo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, Milei manifestó que “la única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022”.

En ese marco, el mandatario argentino sostuvo: “Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras”.

Asimismo, remarcó que su Gobierno está atento al proceso electoral hondureño. “Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región”, indicó.

Nasry Asfura, el empresario que busca por segunda vez presidencia de Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura hará su segundo intento por alcanzar la presidencia en las elecciones de Honduras del domingo como abanderado de un partido tradicional que busca retomar el poder tras sufrir el descrédito de uno de sus exlíderes por corrupción.

Asfura es el candidato del conservador Partido Nacional con el que perdió en los comicios de 2021 ante la actual mandataria Xiomara Castro en medio del escándalo que remeció a esa agrupación política y al país debido a las acusaciones de tráfico de drogas y de armas en Estados Unidos contra el expresidente Juan Orlando Hernández.

Tras gobernar dos periodos con el respaldo del Partido Nacional, Hernández cayó en desgracia al ser extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y recibir una sentencia de 45 años de cárcel por narcotráfico dos años después.

Asfura evitó mencionar el caso de Hernández en la campaña, aunque antes dijo que no se puede condenar por siempre a ese partido por los errores del exgobernante.

El empresario llega junto al candidato del Partido Liberal y popular presentador de televisión, Salvador Nasralla, y la aspirante del oficialismo, Rixi Moncada, con las mejores posibilidades de triunfo de los cinco que aparecerán en la papeleta, según las encuestas. En Honduras, donde no hay segunda vuelta, gana el candidato más votado.