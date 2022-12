Vladimir Putin dice que la guerra en Ucrania fue inevitable

Putin reconoció que "todas las hostilidades conllevan tragedias y pérdidas de vidas humanas", pero subrayó que, ya que el conflicto fue de todos modos inevitable, "hoy mejor que mañana".

El jefe de Estado recordó que, tras el desmoronamiento de la URSS, Moscú intentó durante décadas establecer buenas relaciones con Kiev, pero nada funcionó. "Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para construir unas relaciones no solo de buena vecindad, sino de hermandad en las nuevas condiciones", lamentó.

"Dimos préstamos y recursos energéticos casi gratis durante años. No, nada funcionó", sostuvo el mandatario ruso.

Embed

El llamado "mundo civilizado" rechazó a Rusia

Por su parte, Putin narró que los países occidentales empezaron a tomar "todo lo que está mal ajustado" y a "lavar el cerebro" de la gente en el espacio postsoviético, especialmente en Ucrania. "Y lo hicieron con bastante éxito", agregó.

El presidente de Rusia también indicó que Moscú quiso "formar parte del llamado mundo civilizado". "Resultó que no éramos bienvenidos, a pesar de nuestros esfuerzos e intentos", manifestó, agregando que, por el contrario, fueron emprendidas acciones "incluido el uso de terroristas internacionales en el Cáucaso para golpear a Rusia".

Además, denunció que en Ucrania elevan a los nacionalistas a la política nacional. "Hay nacionalistas en cualquier país, y nosotros también los tenemos. Pero luchamos contra el neonazismo, el fascismo", aseveró el mandatario.

En este contexto, el mandatario destacó que Ucrania pronto no tendrá nada más que "limosnas". "Pronto no tendrán nada de nada, todo será en forma de limosnas, dinero, armas y municiones, solo limosnas", dijo.

Rusia desarrollará todo su potencial

A su vez, Rusia tiene todas las posibilidades para desarrollar su potencial, recalcó. Detalló que, "a diferencia de muchos otros Estados", la Federación de Rusia es capaz de hacerlo "sobre su propia base científica, tecnológica, productiva y de recursos humanos".

También comunicó que Rusia mantendrá y mejorará la preparación de su tríada nuclear. "Conocemos nuestras ventajas: la tríada nuclear, las fuerzas aeroespaciales, la marina en determinados segmentos, etc. Lo sabemos, lo tenemos y están en las condiciones adecuadas", dijo.

"Esta es la principal garantía para preservar nuestra soberanía e integridad territorial, la paridad estratégica y el equilibrio general de poder en el mundo", añadió.

"Hacer algo innecesario en detrimento del país, en detrimento de nuestra gente y de la economía y de la esfera social, no es nuestra intención", enfatizó. Al respecto, acentuó que Moscú "no repetirá los errores del pasado" cuando la economía del país fue "destruida en aras de mejorar las capacidades de defensa". "No militarizaremos el país ni militarizaremos la economía, principalmente porque el actual nivel de desarrollo, la estructura de la economía, no lo requiere", concluyó.

Entre otras cosas, el presidente Putin aseguró que no tiene ninguna duda de que se alcanzarán todos los objetivos de las Fuerzas Armadas rusas en la operación especial militar (guerra) en Ucrania.

"Expreso confianza [...], ustedes mismos sienten el estado de ánimo en el país, todo el país está mirando a las Fuerzas Armadas, deseándoles éxito, buena suerte. No tenemos ninguna duda de que conseguiremos todos los resultados", resaltó.