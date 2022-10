La diplomática cuestionó que Zelenski instara a los países del Grupo de los Siete (G7) a crear "un paquete fuerte" de medidas que limiten los precios de las exportaciones rusas de petróleo y gas en respuesta a los ataques masivos a las infraestructuras críticas en Ucrania, efectuados este lunes.

"En la UE ya no se bañan, no lavan la ropa, no nos compran el papel higiénico, no le echan nafta al coche, ni se quitan el abrigo en casa, pero el payaso (Zelenski) necesita un nuevo paquete (de sanciones). Ya no le sirve el anterior", señaló Zajárova.

Durante la reunión virtual del G7, el líder ucraniano, aparte de llamar a "bloquear el sector energético ruso" para "quebrar la estabilidad de los ingresos" de Moscú, también recalcó la necesidad de suministrar a Kiev "un número suficiente de sistemas de defensa aérea modernos y eficaces" con el fin de crear un escudo aéreo sobre el país.

Además, Zelenski propuso desplegar una misión de observadores internacionales en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia "para monitorear la situación de seguridad" y sugirió que "el formato podría ser elaborado por diplomáticos" ucranianos.