La Ciudad eliminó más de 270 estacionamientos irregulares para personas con discapacidad

El Gobierno porteño detectó permisos vencidos, falsos y hasta a nombre de personas fallecidas. Buscan garantizar el acceso real a quienes lo necesitan.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que en lo que va del año ya se removieron 272 espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad que presentaban irregularidades, luego de un proceso de revisión que apunta a asegurar el uso legítimo de estos lugares.
Según datos oficiales, gran parte de las reservas eliminadas correspondían a permisos vencidos o sin actualización. También se detectaron casos de espacios asignados a personas fallecidas, credenciales adulteradas y señalizaciones directamente no oficiales.
Del total relevado, el 76% de los espacios correspondía a permisos vencidos, en desuso o en mal estado, otro 11% estaba vinculado a titulares fallecidos, mientras que el 9% presentaba signos de adulteración. El 4% restante directamente no contaba con autorización oficial.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió al operativo con un mensaje enfático: “Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos”.
En la Ciudad existen alrededor de 4.000 espacios destinados a personas con discapacidad. La depuración de registros busca mejorar la disponibilidad real para quienes cuentan con habilitación vigente y necesitan estos lugares en su vida cotidiana.
Desde la administración porteña señalaron que el objetivo es fortalecer los controles, actualizar los registros y promover un uso más ordenado del espacio público en todas las comunas.