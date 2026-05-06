La Ciudad eliminó más de 270 estacionamientos irregulares para personas con discapacidad

En la Ciudad existen alrededor de 4.000 espacios destinados a personas con discapacidad. La depuración de registros busca mejorar la disponibilidad real para quienes cuentan con habilitación vigente y necesitan estos lugares en su vida cotidiana.

Desde la administración porteña señalaron que el objetivo es fortalecer los controles, actualizar los registros y promover un uso más ordenado del espacio público en todas las comunas.