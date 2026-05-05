Confirman el decomiso de los bienes de Martín Báez pasa saldar una multa de US$ 274 millones

El tribunal oral que condenó a Báez hijo había dispuesto el 12 y el 20 de noviembre de 2025 ejecutar los bienes de Martín Báez; y convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la trasferencia de los bienes.

La multa fijada para Martín Báez ascendió al equivalente en pesos de U$s 274.364.333 de dólares, según la cotización oficial del dólar minorista vendedor del Banco Central al momento del efectivo pago.

En 2023, el Tribunal Oral Federal 4 otorgó la excarcelación a Martín Báez por la cual fue condenado a nueve años de prisión y al haber cumplido más de dos terceras partes de la condena. El hijo mayor del empresario estaba ya con arresto domiciliario desde hace dos años en Río Gallegos y se le concedió la libertad.