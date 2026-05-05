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Confirman el decomiso de los bienes de Martín Báez pasa saldar una multa de US$ 274 millones

La medida fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa donde fue juzgado y condenado el hijo mayor de Lázaro Báez.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de los bienes de Martín Báez, uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, para cobrar una multa de U$s 274 millones en la llamada causa de "la ruta del dinero K" donde fue condenado por lavado de dinero.

La medida fue confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Martín Báez, informaron fuentes judiciales.

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El tribunal oral que condenó a Báez hijo había dispuesto el 12 y el 20 de noviembre de 2025 ejecutar los bienes de Martín Báez; y convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la trasferencia de los bienes.

ADEMÁS: La Cámara Federal ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y otros condenados

La multa fijada para Martín Báez ascendió al equivalente en pesos de U$s 274.364.333 de dólares, según la cotización oficial del dólar minorista vendedor del Banco Central al momento del efectivo pago.

En 2023, el Tribunal Oral Federal 4 otorgó la excarcelación a Martín Báez por la cual fue condenado a nueve años de prisión y al haber cumplido más de dos terceras partes de la condena. El hijo mayor del empresario estaba ya con arresto domiciliario desde hace dos años en Río Gallegos y se le concedió la libertad.

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