Horror en Chaco: un policía asesinó a su padre y a su expareja tras tomarla como rehén

Secuestro y desenlace fatal

Tras el parricidio, Etudie se trasladó hasta el domicilio de su expareja, Graciela Mabel López, de 33 años. Allí la secuestró junto al hijo menor de la mujer y los llevó hasta el paraje Las Tres Bocas, en la localidad de Puerto Vilelas.

Vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió montar un operativo policial. Al llegar, los agentes encontraron al agresor armado, apuntándole a la cabeza a la mujer.

Según informó el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, se intentó negociar durante varios minutos. El atacante repetía que se había mandado “una macana” y que “estaba jugado”, dejando en claro que no pensaba entregarse.

Con el correr de la intervención, los mediadores lograron liberar al menor. Sin embargo, la situación se tornó aún más crítica: en medio del operativo, y delante de policías, funcionarios judiciales y vecinos, el hombre le disparó a su expareja y la mató.

Ante el riesgo inminente, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales intervinieron y balearon al agresor, quien resultó gravemente herido.

Investigación en curso

Tras el ataque, Etudie fue trasladado al Hospital Perrando, donde permanece internado bajo custodia policial. Paralelamente, los investigadores confirmaron el primer crimen al hallar el cuerpo de su padre en la vivienda de Resistencia.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación N°11, a cargo de Noelia Benítez, junto con la fiscal de turno Lilian Irala, quienes trabajan para reconstruir la secuencia completa y determinar los motivos de los asesinatos.

La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad. Allegados a la víctima expresaron su dolor en redes sociales y reclamaron justicia. Desde el Instituto San Fernando Rey, donde estudiaba López, también manifestaron su pesar y renovaron el pedido de “Ni una menos”, en referencia a la lucha contra la violencia de género.