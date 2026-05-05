El mensaje de Villarruel para el Gobierno en un homenaje al papa Francisco

Mientras que resaltó que Francisco deseó para el país la posibilidad del “encuentro por encima de las diferencias”. Destacó que el libro presentado este martes “deja constancia de algo que Francisco deseó para nuestra patria: la posibilidad de encontrarnos incluso por encima de nuestras diferencias”.

Y recordó que, durante aquella sesión convocada para rendir homenaje a Jorge Bergoglio, “se interrumpieron por unas horas las discusiones terrenales y todos, desde nuestras convicciones más profundas, nos encontramos unidos por el respeto, el dolor y la gratitud”.

Entre los presentes estuvieron otros legisladores y funcionarios, el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala.

El volumen, editado por la Dirección de Publicaciones del Senado, reúne las palabras expresadas por los senadores durante la sesión del 24 de abril de 2025 que había sido convocada para rendir tributo al Sumo Pontífice tras su fallecimiento.