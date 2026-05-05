El mensaje de Villarruel para el Gobierno en un homenaje al papa Francisco

Durante la presentación de un libro sobre el fallecido pontífice, la vicepresidenta se metió en la interna oficial al tomar la palabra.
La vicepresidenta Victoria Villarruel fue parte de la presentación del libro “Francisco en la historia: A un año de su muerte”, en homenaje al Papa Francisco, en el Salón Arturo Illia del Senado, y deslizó en mensaje en medio de la interna del Gobierno al afirmar que “la unidad no exige uniformidad y escuchar al otro no implica renunciar a las convicciones“.
Al tomar la palabra, Villarruel recordó que Francisco ejerció su papado con “humildad, coraje, austeridad y una profunda cercanía hacia quienes más necesitan ser escuchados”.
Y sostuvo que el fallecido Pontífice “llevó al centro de la conciencia universal valores que hoy parecen más necesarios que nunca: la fraternidad, la dignidad de la persona humana, la cultura del encuentro, la defensa de la vida, la paz entre los pueblos y la obligación moral de no abandonar a los más vulnerables”.
Mientras que resaltó que Francisco deseó para el país la posibilidad del “encuentro por encima de las diferencias”. Destacó que el libro presentado este martes “deja constancia de algo que Francisco deseó para nuestra patria: la posibilidad de encontrarnos incluso por encima de nuestras diferencias”.
Y recordó que, durante aquella sesión convocada para rendir homenaje a Jorge Bergoglio, “se interrumpieron por unas horas las discusiones terrenales y todos, desde nuestras convicciones más profundas, nos encontramos unidos por el respeto, el dolor y la gratitud”.
Entre los presentes estuvieron otros legisladores y funcionarios, el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala.
El volumen, editado por la Dirección de Publicaciones del Senado, reúne las palabras expresadas por los senadores durante la sesión del 24 de abril de 2025 que había sido convocada para rendir tributo al Sumo Pontífice tras su fallecimiento.
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