Negativo informe del Financial Times sobre Milei: desgaste por escándalos y desaceleración económica

Según reconstruye el informe, una sesión parlamentaria que en principio debía ser de rutina terminó convertida en un duro enfrentamiento político. Durante horas, legisladores de la oposición cuestionaron al Gobierno y exigieron explicaciones, en medio de un clima de creciente confrontación.

Para el Financial Times, este tipo de episodios no solo exponen al Ejecutivo a críticas inmediatas, sino que también reflejan tensiones internas dentro del oficialismo, que enfrenta dificultades para sostener cohesión en un escenario cada vez más exigente.

El deterioro político tiene su correlato en los niveles de aprobación. De acuerdo con datos citados de la Universidad Torcuato Di Tella, la imagen positiva de Milei cayó de valores cercanos al 40% a comienzos de año a niveles próximos al 30% en los últimos meses.

El informe también menciona un incremento sostenido de la desaprobación, impulsado tanto por la percepción de corrupción como por la falta de mejoras tangibles en la vida cotidiana. En ese sentido, el desgaste no responde a un único factor, sino a una combinación de variables políticas y económicas.

El Gobierno lo sufre, pero no le abre la puerta de salida a Adorni. Manuel Adorni, vocero y jefe de Gabinete, en el centro de la polémica por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Economía, credibilidad y escenario político

En el plano económico, el análisis del medio británico plantea un contraste claro: mientras el Gobierno logró reducir la inflación -uno de los principales objetivos iniciales-, otros indicadores continúan mostrando debilidad.

La caída de la actividad, el retroceso del consumo y el deterioro de los salarios reales aparecen como elementos centrales del diagnóstico económico. A eso se suma un desempleo en alza y la persistencia de dificultades en sectores clave como la industria y el comercio.

“El alivio inicial se transformó en frustración”, sintetiza el informe al describir el cambio en la percepción social. Muchos de los sectores que acompañaron el programa de reformas comienzan a mostrar señales de desencanto ante la falta de resultados concretos en el corto plazo.

Otro de los puntos que subraya el Financial Times es el efecto que tienen los escándalos en la narrativa política del Gobierno. La administración de Milei llegó al poder con un discurso centrado en combatir a “la casta” y erradicar prácticas de corrupción, pero las denuncias que hoy afectan a su entorno generan un contraste que erosiona su credibilidad.

En este marco, la credibilidad aparece como uno de los activos más comprometidos. La combinación de conflictos internos, cuestionamientos judiciales y dificultades económicas configura un escenario que desafía la capacidad del Ejecutivo para sostener su agenda de reformas.

De cara al futuro, el informe advierte que el panorama político comienza a reconfigurarse. Si bien la oposición aún se encuentra fragmentada y sin un liderazgo consolidado, el desgaste del oficialismo abre interrogantes sobre la evolución del escenario hacia 2027.

Algunos analistas citados por el medio ya ponen en duda la posibilidad de una reelección, en función del impacto acumulado de la crisis económica y los conflictos políticos. No obstante, también se reconoce que Milei conserva un núcleo duro de apoyo que podría resultar determinante en cualquier escenario electoral.

En síntesis, el Financial Times traza un diagnóstico claro: el gobierno argentino atraviesa una etapa compleja, donde los logros en la estabilización macroeconómica conviven con un deterioro en el plano social y político. El desafío será revertir la caída en la confianza pública y mostrar resultados concretos en un contexto de alta sensibilidad económica y creciente tensión política.