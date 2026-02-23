La falta de empleo se colocó al tope de las preocupaciones de los argentinos por cuarto mes consecutivo

El relevamiento fue realizado entre e 6 y 10 de febrero, es decir, antes de que cierre la fábrica Fate y deje sin empleo a 920 personas, y tuvo en cuenta 2.355 casos en todo el país.

Este temor por la pérdida de empleo resultó “transversal” a los partidos políticos mayoritarios, ya que alcanzó al 28,3% de quienes eligieron La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre pasado, y al 28,1% de quienes se volcaron al Frente Patria (FP).

En el segundo lugar de las preocupaciones se ubicó “La Corrupción”, con el 26,2%, luego de cumplirse un año del Caso Libra y en medio de las negociaciones del Poder Ejecutivo con los gobernadores para sacar el proyecto de Reforma Laboral.

En este casi si se encuentra una diferencia porque esta inquietud resultó más relevante para los votantes del FP, con el 28,9%, que para los libertarios, con el 16,3%.

Un dato interesante es que la preocupación por la suba de precios se colocó en tercer lugar, acompañando el rebote inflacionario de los últimos meses, y la misma se ha duplicado desde el registro de octubre, 7,4% con una inflación del 2,3%, a la actualidad, pasando al 15,9% este mes, luego del 2,9% de enero.