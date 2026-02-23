Así cayó "El Mencho": la presidenta Claudia Sheinbaum detalló cómo lograron capturarlo

mexico La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló cómo fue el operativo para lograr la caída de "El Mencho".

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el quiebre de la investigación se produjo el pasado viernes 20 de febrero, cuando se detectó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del narcotraficante. Esta mujer fue trasladada a una instalación en Tapalpa para reunirse con el líder criminal. Tras el encuentro, ella se retiró del lugar, pero la inteligencia confirmó que el capo permanecía en el sitio custodiado por un círculo de seguridad: "El proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar información, indicios, de diversas fuentes nacionales e internacionales. Como Fuerzas Armadas hemos fortalecido la relación con el Comando Norte de Estados Unidos, y es importantísimo ese intercambio de información", detalló el funcionario.

El plan se gestó el sábado 21 y se ejecutó el domingo 22 con una fuerza de élite compuesta por el Comando de Fuerzas Especiales, la Guardia Nacional y el apoyo de seis helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea. Al momento de intentar el cerco para cumplir con las órdenes de arresto por delincuencia organizada, se desató un tremendo enfrentamiento: "Fue un ataque muy violento que realizó el personal de delincuencia organizada. El personal militar repele la acción, fallecen allí 8 delincuentes", añadió Trevilla Trejo al describir el combate en el que finalmente cayó el capo narco por el que la DEA ofrecía 15 millones de dólares.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum elogió la labor de las fuerzas de seguridad y envió un mensaje de tranquilidad tras los narcobloqueos que paralizaron varios estados durante el domingo: "Quiero hacer un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias", afirmó la mandataria, quien aseguró que este lunes ya no hay interrupciones en las carreteras y que se está restableciendo la normalidad en todo el territorio nacional bajo la vigilancia de un centro de mando coordinado con los gobernadores.

A sus 59 años, "El Mencho" era considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, habiendo construido una estructura trasnacional responsable de extorsiones masivas y reclutamiento forzado. Pese a los momentos de caos vividos en la víspera por la reacción del cártel, Sheinbaum insistió en que el objetivo actual es consolidar la paz: "Lo más importante ahora es garantizar la paz a la población en todo México. Así se está haciendo. El día de hoy hay más tranquilidad. Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", concluyó la presidenta tras homenajear a los efectivos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber.