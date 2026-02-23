Manuel Adorni afirmó que Victoria Villaruel "no forma parte de nuestra gestión"

El jefe de Gabinete aseguró que la vicepresidenta "es libre de tomar el camino que quiera", y dejó en claro que sus opiniones sobre economía "no coinciden con los intereses del Gobierno".
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que la relación con la vicepresidenta Victoria Villaruel atraviesa un momento de tensión al firmar que la funcionaria "no forma parte de las decisiones, no es parte de la gestión y no es siquiera parte de nuestra mesa política".
Las declaraciones de Adorni a Radio Rivadavia, se producen luego de que Villaruel publicara el viernes críticas a la apertura irrestricta de importaciones impulsada por la administración de Javier Milei.
"Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno", afirmó, en un mensaje la vicepresidente,, subrayando que la eliminación de barreras comerciales "puede profundizar la dependencia económica y afectar la industria nacional".
Mas allá del enfrentamiento con la vicepresidente, Adorni destacó que el Gobierno continúa con la agenda legislativa, que incluye "50 proyectos de ley", entre ellos la reforma laboral.
