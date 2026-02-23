Manuel Adorni afirmó que Victoria Villaruel "no forma parte de nuestra gestión"

Entrevista completa:

Embed - “Los SINDICALISTAS VIVEN una REALIDAD PARALELA, de ESPALDAS a la GENTE" | ADORNI - REFORMA LABORAL

Las declaraciones de Adorni a Radio Rivadavia, se producen luego de que Villaruel publicara el viernes críticas a la apertura irrestricta de importaciones impulsada por la administración de Javier Milei.

"Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno", afirmó, en un mensaje la vicepresidente,, subrayando que la eliminación de barreras comerciales "puede profundizar la dependencia económica y afectar la industria nacional".

milei-villaroel-1 El Gobierno continúa con la agenda legislativa, que incluye "50 proyectos de ley", entre ellos la reforma laboral.

Mas allá del enfrentamiento con la vicepresidente, Adorni destacó que el Gobierno continúa con la agenda legislativa, que incluye "50 proyectos de ley", entre ellos la reforma laboral.