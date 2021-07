La hermana de Emiliano Sala se quiso suicidar y está grave

Así lo confirmó un vocero del Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, quien agregó que la joven está conectada a un respirador automático y su estado "es crítico".

Romina-Sala-02.jpg Romina Sala junto a su hermano mayor, el furbolista Emiliano Sala.

Según indicaron desde el nosocomio, Romina -de 29 años y madre un chiquito de dos- no sólo habría querido ahorcarse sino que previamente habría ingerido medicamentos con la intención de sufrir una intoxicación.

En enero de 2019, Emiliano Sala, que jugaba en el Nantes de Francia había sido transferido a Cardiff de la Premier League inglesa y el avión en el que se transportaba cayó a las aguas del Canal de la Mancha y desapareció.

Fueron 18 días de angustiosa búsqueda en los que Romina se puso al frente y reclamó a las autoridades y al mundo del fútbol en general que la investigación no se detuviera.

Emiliano-Sala-01.jpg

El 7 de febrero finalmente su cuerpo fue identificado en el interior del avión privado en el que viajaba, y así se inició el duelo.

Desde entonces, Romina suele postear en sus redes sociales conmovedores mensajes, como el que publicó dedicado a Emiliano y que dice: "Yo ya me morí. Asistí a mi propio funeral junto con el tuyo. Ahora me toca volver a vivir. Se que me vas a entender. Mi hermano, se te extraña tanto angelito mío".

Sin embargo, apenas tres meses después de ese tráfico suceso que tuvo la acaparó la atención mundial, Romina sufrió otro duro golpe: su padre, Horacio Sala sufrió un infarto y murió en la madrugada del 26 de abril de 2019 en su casa en Progreso, Santa Fe.

Otro de de sus dolores más grandes es que el futbolista no había llegado a conocer personalmente a su hijo.