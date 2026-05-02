Almirante quiere volver a sumar de a tres

Recibirá este domingo a las 15.30 a Chaco For Ever. La llegada de Andrés Montenegro como técnico ya le permitió sumar dos victorias, ante Central Norte en el Fragata Presidente Sarmiento y ante Ferro en Caballito.
La llegada de Andrés Montenegro ha acercado un bálsamo en Almirante Brown, pero además surgió nuevamente la ilusión de una recuperación sostenida, que eche por tierra el mal paso que traía y perjudicaba al equipo. Con la base de dos triunfos al hilo, el Mirasol afronta la duodécima fecha de la Zona A de la Primera Nacional. La cita será este domingo a las 15.30 en el Fragata Presidente Sarmiento, en donde recibirá a Chaco For Ever, bajo el arbitraje de Juan Cruz Robledo.
El primer acto del ciclo conducido por el Lobo entregó el 1-0 ante Central Norte, en Casanova. Estuvo bien para el arranque, pero seguía la visita a Caballito para enfrentar a Ferro. Y Almirante fue toro en rodeo ajeno, porque se trajo un triunfazo por 1-0, con el gol de Gustavo Cabral, de penal. Así, en cuanto a números, el equipo aurinegro llegó a los 14 puntos, para ubicarse noveno. Con ello ya se permite a animarse a creer que un puesto en el Reducido es posible.
Las cifras le dan la derecha a Montenegro: seis puntos sobre seis posibles. Es un gran comienzo en un equipo que venía cayendo por una pendiente. De todos modos, habrá que poner entender la situación. Es que Almirante no se ha transformado en un equipo avasallante, ni nada que se le parezca. Sí ha logrado orden en sus filas, desde atrás hacia adelante para ir acumulando confianza. En Caballito pegó primero, casi desde el vestuario, y después controló a su rival, pese a que le generó algunas chances de peligro. Y allí el orden mirasol ha hecho la diferencia.
comentar