Almirante quiere volver a sumar de a tres

Las cifras le dan la derecha a Montenegro: seis puntos sobre seis posibles. Es un gran comienzo en un equipo que venía cayendo por una pendiente. De todos modos, habrá que poner entender la situación. Es que Almirante no se ha transformado en un equipo avasallante, ni nada que se le parezca. Sí ha logrado orden en sus filas, desde atrás hacia adelante para ir acumulando confianza. En Caballito pegó primero, casi desde el vestuario, y después controló a su rival, pese a que le generó algunas chances de peligro. Y allí el orden mirasol ha hecho la diferencia.