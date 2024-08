Almirante y el desafío de enfrentar a Gimnasia en Mendoza

Almirante no tuvo su mejor partido en la fecha pasada, porque le sigue costando ganar y gustar en el Fragata Sarmiento. No pasó del empate en cero con Gimnasia y Tiro de Salta, que por el momento es el último clasificado al Reducido.

No hubo ideas, escaso juego y muchas carencias para generar chances de gol. Por todo ello, no extrañó que el marcador y terminara en silencio en Casanova.

Está claro que el 0-0 dejó un sabor amargo, pero Daniel Bazán Vera eligió destacar la evolución del equipo. En ese sentido afirmó: “Hace 15 fechas (cuando asumió) me decían que había que escapar del descenso, en cambio hoy tenemos un colchón de puntos importante sobre los últimos dos de la tabla”.

A continuación, el entrenador de Almirante Brown resaltó que “el equipo cambió la actitud y las formas. Yo vine a poner la cara en un momento muy difícil”. Y entendió que el hincha tenga otra sensación.

“Está bien que la gente exija otra cosa y que piense en el Reducido, pero nosotros vinimos con el objetivo de sacar a Almirante de un momento complicado. Siempre el mérito es de los jugadores. Acá, nadie es más que nadie”, afirmó el ex goleador mirasol.

Horas antes del partido con el Albo salteño, el plantel mirasol se quedó con uno menos. Es que Pío Bonacci partió hacia el fútbol chileno.

Lo cierto es que el delantero rescindió su vínculo con el club y recaló en Ñublense del vecino país. En su paso por Almirante no deja demasiado para recordar en lo futbolístico, ya que apenas marcó dos goles en 19 partidos que jugó. Y la decisión de emigrar se apoyó en que no figuraba en los planes del DT, o al menos no estaba entre los más preferidos, y en la llegada de refuerzos en la ofensiva (Ramón González, Samuel Portillo, ambos desde Deportivo Riestra, y Gonzalo Flores, de Tigre), que lo dejaba muy atrás en la consideración.

Con la salida del ex San Martín de Tucumán, Almirante sumó la segunda baja, puesto que antes había emigrado del delantero, Germán Rivero a Talleres de Remedios de Escalada.