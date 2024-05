Brian Castaño podría regresar en agosto a los cuadriláteros

Tim Tszyu, Keith Thurman, Sebastian Fundora, Vergil Ortiz, Magomed Kurbanov, son nombres, que aparecen en el firmamento como posibles rivales del púgil de Isidro Casanova. “Me estoy preparando para decirles: acá estoy”, señaló El Boxi, a Radio Universidad.

Los dos años de inacción no serán gratis, ya que siempre pasan la factura a la hora de volver. Castaño lo sabe y acciona en consecuencia en los Estados Unidos. “Estamos haciendo un campamento muy bueno; claro que después de dos años de parate, me cuesta ponerme de nuevo al cien, pero estamos desde el 6 de enero trabajado en doble turno para llegar al peso ideal para fines de julio”.

Aquella pelea contra Charlo, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, que terminó en derrota para el casanovense es la última foto arriba de un ring. Y asoma el sentimiento de buscar una segunda oportunidad. “Me encantaría pelear con Charlo nuevamente, agarrarlo al cien por cien, para sacarme esa espinita. Más allá de su reconocimiento después de la pelea, que dijo que era un guerrero”, aseguró y agregó: “Charlo sabe que si estoy al cien, no me gana, pero no creo que quiera pelear conmigo de nuevo. Además, él subió dos categorías y no creo que baje a las 154 libras”.

Fue un duro golpe para Brian Castaño, porque se trató perder el título OMB, el invicto y tocar la lona por primera vez. “Me tocó perder e ir al piso también. Pero me levanté como pude y seguí; el boxeo es así. Uno trata de dejar todo, pero a veces la suerte no está de tu lado y me tocó”, reflexionó.