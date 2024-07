Gonzalo Flores firmó como cuarto refuerzo de Almirante

Gonzalo Flores llega a préstamo desde Tigre, aunque lleva algunos meses de inactividad por una lesión en la clavícula. En tanto, el otro que puso su autógrafo en un nuevo contrato es Enzo Cardozo, quien ha sumado minutos como titular últimamente, luego de que el defensor, surgido en el club, se convirtió en profesional. Con ello, se sumaron so la rúbrica este martes.

Flores es delantero, tiene 22 años y ha tenido participación, con el Matador, en la Liga Profesional. En los últimos meses estuvo inactivo, desde abril, por una fractura en su clavícula derecha. De ese modo, Flores se sumó a las llegadas de Joaquín Ibáñez, Samuel Portillo y Ramón González Herrero.

En contrapartida, Almirante tiene la misma cantidad de bajas. Es que se desvincularon Lucas Villarruel y Kevin Barrionuevo (Colegiales), Sebastián Olivarez (Tristán Suárez) y Germán Rivero (Talleres de Remedios de Escalada).

Por otro lado, el Aurinegro de Bazán Vera afrontará la 23ra. fecha de la Zona B de la Primera Nacional de visitante, ya que el domingo a las 16 será huésped de la Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto, bajo la conducción de Adrián Franklin.

El Mirasol transita por una senda de instransigencia futbolística, a partir de que no logra despegar definitivamente. El pasado fin de semana no se sacó diferencias con Colón en Isidro Casanova. El punto logrado ante el puntero no suena a malo, pero dejó algún punto oscuro, no sólo por el escaso volumen de juego, sino porque el Aurinegro lleva cuatro partidos en el Fragata Sarmiento sin convertir, con lo cual se hace imposible hablar de un equipo que se hace fuerte en su casa.

Por ello es que que sigue antepenúltimo (seis puntos por encima de Brown de Adrogué y cuatro por arriba de Rafaela).