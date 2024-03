Italiano visita a Los Andes con el objetivo de prenderse en la pelea

El Tano busca prenderse definitivamente en la pelea y tendrá riesgo, pero también una gran chance de sumarse al grupo selecto de las alturas. Será el sábado, a las 13.30, en el Eduardo Gallardón, de Lomas de Zamora, con Gabriel Gutiérrez en el arbitraje.

En tanto, el programa de la 9na. de la B marca que Liniers visitará a Fénix, en la cancha de Argentino de Merlo, el lunes a partir de las 15.30, bajo la conducción de Mauro Biasutto. Y Laferrere, que por ahora está pensando en el cruce con Independiente por Copa Argentina de este viernes, recién aparecerá en acción el miércoles desde las 15.30, cuando reciba en el Morumbí a Flandria, con Marcos Recalde en el arbitraje.

Sportivo Italiano aún no puede creer cómo se le escaparon dos puntos ante Cañuelas. Pintaba para fiesta en Ciudad Evita con el 2-0 para el equipo de Marcelo Barrera, pero no supo cerrarlo, no lo pudo aguantar y terminó con cara larga por el 2-2 ante el Tambero.

En cambio, Liniers se empapó de felicidad con la victoria alcanzada en Villegas sobre Midland por 2-0, que representó su primer triunfo como local en el certamen, el segundo de la campaña.

El equipo de Guillermo De Lucca aprovechó dos errores de la defensa del Funebrero para encarrilar el partido que lo lleva a recuperar la memoria y a ilusionarse con trepar en las posiciones de la B.

Por parte, Laferrere tenía cerradito el paquete para volver con un hermoso regalo a La Matanza. Pero el viaje de regreso desde Berisso terminó siendo diferente, ya que Villa San Carlos se lo empató 2-2 en el epílogo.

Así, al conjunto de Guillermo Szeszurak, que comenzó en desventaja, pero había revertido el marcador, le sucedió lo que dos semanas atrás ante Argentino de Merlo. Y con ello, ya son cuatro puntos que se le escurrieron cuando ya se preparaba para festejar.