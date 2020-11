Luego de varios años alejado de la actividad pública, Cristian Urrizaga -conocido popularmente como Cristian U- vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

En esta oportunidad, el motivo no es ninguna pelea mediática, sino que lo acusan de haber participado en una fiesta clandestina en Virrey del Pino, La Matanza, a la que asistieron 300 personas. Según trascendió, el ganador de "Gran Hermano" ofició de DJ en el evento y abandonó el lugar antes de que se realizara el operativo del Ministerio de Seguridad para desbaratar el evento.

En un principio, Urrizaga enfrentó las versiones en su contra en su cuenta de Instagram. "20 horas, 11 minutos. Estoy acá en casa mirando Nat Geo. ¿No se dan cuenta que estoy mirando Nat Geo? Pueden creer que me llaman para preguntarme si estaba en una fiesta clandestina", dijo el mediático el domingo 15 por la noche. Y apuntó contra la prensa: "No rompan las pelotas, busquen mugre donde hay mugre, no donde no la hay. Porque cuando hay buenas noticias y uno les pide a ustedes que las difundan, no lo hacen. La mugre la quieren siempre, cochinos".

Sin embargo, ante la viralización de imágenes que prueban que estuvo presente en el evento multitudinario, el mediático terminó admitiendo su participación.

“En realidad, muchachos... había una fiesta, me contrataron y fui a tocar”, dijo en diálogo con "Nosotros a la mañana" (canal 13) y aseguró que su trabajo se vio limitado por la pandemia. "Sé que no está bien, pero necesito laburar", insistió y aseguró que planteó pautas para mantener distancia con los invitados de la fiesta, como estar solo en la cabina.