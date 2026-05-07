"Les mando un beso a los dibujantes": la frase de Mariana Fabbiani en contra de las mediciones

En los últimos años, además, el crecimiento de plataformas digitales y nuevas formas de consumo audiovisual modificó los hábitos de los espectadores. Esto llevó a que muchos planteen la necesidad de actualizar los sistemas tradicionales de medición para incluir reproducciones online, visualizaciones en redes y consumo on demand.

Tras las declaraciones de Fabbiani, las reacciones fueron variadas. Algunos usuarios respaldaron el planteo y pidieron mayor transparencia en los informes de audiencia. Otros, en cambio, cuestionaron a la conductora y señalaron que sus críticas estarían vinculadas a los niveles de rating de su ciclo.