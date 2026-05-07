"Les mando un beso a los dibujantes": la frase de Mariana Fabbiani en contra de las mediciones

La conductora cuestionó la transparencia enm la fforma que se toma el nivel de audiciencia de los programas y pidió auditorías. Sus frases generaron repercusión y discusión en redes sociales.
Mariana Fabbiani lanzó durante una emisión del "Diario de Mariana" por América,una frase que rápidamente encendió la polémica en el mundo de la televisión, en momentos en que en el programa debatían las controversias alrededor de los premios Martín Fierro 2026
“Si vamos a auditar a APTRA, auditemos a IBOPE”, la empresa que se encarga de medir los niveles de audiciencia, dijo Fabbiani en medio de la charla. La declaración sorprendió a los panelistas y abrió un momento de tensión al aire que, luego de unos segundos de silencio, la conductora remató con ironía: “Les mando un beso a los dibujantes”.
La frase fue interpretada como una crítica directa hacia la metodología utilizada para medir el rating televisivo. Aunque no profundizó en sus dichos, el comentario alcanzó rápidamente repercusión en redes sociales, donde usuarios y figuras vinculadas a los medios comenzaron a debatir sobre la confiabilidad de las mediciones.
Las mediciones de audiencia históricamente generan discusiones dentro de la industria televisiva. Productores, conductores y canales suelen cuestionar los números cuando consideran que no reflejan el impacto real de ciertos programas o formatos.
En los últimos años, además, el crecimiento de plataformas digitales y nuevas formas de consumo audiovisual modificó los hábitos de los espectadores. Esto llevó a que muchos planteen la necesidad de actualizar los sistemas tradicionales de medición para incluir reproducciones online, visualizaciones en redes y consumo on demand.
Tras las declaraciones de Fabbiani, las reacciones fueron variadas. Algunos usuarios respaldaron el planteo y pidieron mayor transparencia en los informes de audiencia. Otros, en cambio, cuestionaron a la conductora y señalaron que sus críticas estarían vinculadas a los niveles de rating de su ciclo.