Gordo de Navidad 2025: todo lo que hay que saber sobre el sorteo y los premios millonarios

El juego es organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y se llevará a cabo a las 21 horas en el Salón de Sorteos del organismo, con transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube.

Según informó la Lotería bonaerense, los billetes se emiten por terminal, lo que permite a los apostadores elegir cualquier número disponible en las agencias habilitadas de la provincia. Los tickets están a la venta desde el pasado 27 de octubre y se entregan con un porta-billete diseñado para protegerlos del calor y de la exposición a la luz solar.

El Premio Mayor del Gordo de Navidad 2025 será de 800 millones de pesos, dentro de un pozo total que asciende a 1.755.750.000 pesos. El segundo premio alcanzará los 250 millones, mientras que los premios siguientes serán de 65 millones, 25 millones y 12 millones de pesos, todos correspondientes a la modalidad de billete completo. Además, habrá premios para aproximaciones y terminaciones hasta la quinta posición.

El organismo precisó que el primer premio estará conformado por los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999, con un tope de diez apuestas por número. El valor total de esas diez apuestas es de 50.000 pesos, mientras que cada una tiene un costo individual de 5.000 pesos. Para las aproximaciones, se tomará como referencia el 00000 como número menor y el 99999 como mayor.

Una vez finalizado el sorteo, el listado completo de ganadores será publicado en el sitio web oficial de la Lotería de la Provincia. El derecho al cobro de los premios se extenderá hasta el 27 de enero del próximo año.

En la edición anterior del Gordo de Navidad bonaerense, el premio principal fue de 500 millones de pesos y el total repartido alcanzó los 1.074 millones. En ese sorteo se vendió el 95% de los cartones. El primer premio correspondió a un billete entero vendido en Vicente López, con el número 81476, mientras que el segundo, de 150 millones, fue para un ticket adquirido en Mar del Plata. El tercer premio, con el número 64208, fue repartido entre varios ganadores y alcanzó los 40 millones de pesos.

El gordo navideño en otros distritos el país

navidadbrindis.jpg

En paralelo al sorteo bonaerense, este sábado la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo su sorteo navideño La Grande, cuyo premio mayor será de 500 mil dólares, además de más de 220 millones de pesos en premios adicionales. Los tickets pueden adquirirse de forma online o en agencias físicas habilitadas. La fracción tiene un valor de 7.000 pesos y el billete entero cuesta 35.000.

Asimismo, la Lotería de Córdoba celebrará su propio Gordo de Navidad este 26 de diciembre, con un sorteo previsto para las 21 horas en la capital provincial y acceso libre y gratuito. El premio mayor será de 650 millones de pesos, con fracciones a 7.500 pesos y el billete entero, compuesto por 20 fracciones, a un valor de 150.000 pesos.