Liberaron a Quique Felman en Estados Unidos tras pagar una fianza de 130.000 dólares

La detención se había producido cuando el cronista arribó a Miami junto a su familia para pasar vacaciones. La causa judicial está radicada en Las Vegas y estaría vinculada a una deuda de monto elevado. Tras su arresto, quedó a disposición de las autoridades mientras se definía su situación procesal.

Quique felman

La noticia de su liberación fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales, donde precisó que la Justicia había aceptado la caución económica. De esta manera, Felman aguardará en libertad las próximas decisiones judiciales.

Embed Buenas noticias: LIBERERARON RECIÉN A QUIQUE FELMAN. Aceptaron los 130 mil flares de fianza #LAM https://t.co/3mQQ7lWTqY — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 14, 2026

Según trascendió, el periodista conocía la existencia de una causa abierta en su contra, aunque consideraba que no tendría consecuencias que derivaran en su detención. Ahora deberá esperar la determinación de un juez de Nevada, que definirá si deberá presentarse a declarar en ese estado y cómo continuará el expediente.

Embed Escándalo con Periodistas deportivos.

Se abrió una investigación en Estados Unidos por LAVADO DE ACTIVOS.



Hay varios ex jugadores y personas vinculados a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas



Invitaban a jugadores para “presencias en casinos… pic.twitter.com/CyEuaChebo — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 13, 2026

En medio de la incertidumbre por su situación judicial, tomó relevancia el último mensaje que Felman publicó en sus redes sociales antes de quedar detenido. El 27 de diciembre compartió una imagen disfrutando del verano, acompañada por una frase en inglés alusiva a la energía y motivación de esa estación.

El proceso judicial en Nevada continuará en las próximas semanas. La resolución sobre su eventual comparecencia ante la Justicia estadounidense será clave para definir los pasos siguientes de un caso que generó repercusión en el ámbito deportivo y mediático argentino.