Alquileres: un tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires ya cuesta más de $1.000.000

El reporte exhibió que el precio publicado del metro cuadrado en alquiler de departamentos usados promedió una suba del 34,1% para los monoambientes, 33,6% para las unidades de dos ambientes y 32,4% para los departamentos de tres ambientes durante octubre, noviembre y diciembre.

“El incremento medio del valor de publicación de los alquileres de departamentos usados fue levemente mayor a la variación estimada por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA): 33,3% de los alquileres versus 32,6% de IPCBA”, precisó el informe.

“Se mantiene así la convergencia entre ambas dinámicas observada en el trimestre anterior”, recordando que “desde 2020 hasta 2024, la tendencia fue de mayor valoración de los alquileres lo cual se revierte desde el 2do. cuarto de ese año con un crecimiento superior por parte del IPCBA”, agregó.

alquileresidecba

Los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires

Con el aumento evidenciado, las valuaciones promedio de las unidades base alcanzaron $484.985 (un ambiente), $658.196 (dos ambientes) y $1.008.258 (tres ambientes). En el mismo periodo del 2024, los valores medios eran $361.749 (un ambiente), $492.805 (dos ambientes) y $761.773 (tres ambientes).

En lo que respecta a los precios de alquileres por barrio, los monoambientes de mayor valor se observaron en Núñez ($542.348), seguido por Belgrano y Villa Crespo ($526.349 y $525.789, respectivamente. En tanto, las publicaciones de Constitución ($403.590) y San Nicolás ($429.953) presentaron los precios más accesibles del conjunto.

Para los dos ambientes, la mayor valuación también correspondió a Núñez ($757.091) y luego Palermo ($721.773). Por su parte, en La Boca ($539.469) y Constitución ($547.572) se encontraron los montos medios más bajos. Y para los tres ambientes, Villa Urquiza ($1.165.389) alcanzó los alquileres más costosos, seguido de Núñez ($1.140.496); en el otro extremo, se posicionaron Constitución ($797.147) y Montserrat ($815.129).

En cuanto al nivel de oferta durante el periodo, destacó que el conjunto de publicaciones de alquiler en pesos tuvo una merma de 1,3% respecto del volumen de publicaciones del 3er. trimestre, pero en la comparación interanual el registro fue de alza: +12,3%.

En esa línea, desde el instituto estadístico remarcaron a modo de referencia que “la oferta de avisos publicados en octubre/diciembre de 2025 fue el doble del promedio trimestral del trienio 2017/2019 y casi 6 veces el de 2023”.