Navidad en AMBA: cómo funcionan los servicios de transporte, bancos, entidades públicas y supermercados

Asuetos administrativos, cambios en el transporte, bancos sin atención presencial y horarios especiales en comercios marcan el funcionamiento de los servicios en Navidad.
El Gobierno nacional oficializó asuetos administrativos para los días martes 24 y martes 31 de diciembre con el objetivo de facilitar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida alcanza exclusivamente al personal de la administración pública nacional y no implica la declaración de feriados adicionales.
Además, se confirmó que el viernes 26 de diciembre no será feriado puente ni día no laborable con fines turísticos, por lo que la actividad se desarrollará con normalidad.
El martes 24 y el martes 31 de diciembre habrá asueto administrativo para los trabajadores del Estado nacional. Las dependencias públicas no prestarán atención durante esas jornadas, retomando su funcionamiento habitual en los días siguientes.
El Banco Central dispuso asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitó a las entidades financieras a adherir a la medida, algo que suele ocurrir en estas fechas. De concretarse, las sucursales bancarias no brindarán atención presencial durante cuatro días consecutivos.
Las jornadas sin atención en bancos serán:
Por este motivo, se recomienda a los clientes anticipar trámites presenciales. Los servicios digitales y electrónicos funcionarán con normalidad.
En el ámbito privado, los días 24 y 31 de diciembre continúan siendo laborables. Cada empleador definirá si otorga o no la jornada libre. En caso de trabajar esos días, no corresponde el pago doble, ya que no se trata de feriados nacionales, a diferencia del 25 de diciembre y el 1° de enero.
El martes 24 de diciembre, varios supermercados funcionarán con horarios reducidos. En tanto, el miércoles 25 algunas cadenas ya anticiparon que mantendrán sus sucursales cerradas. Se recomienda a los consumidores consultar previamente los horarios a través de los canales oficiales de cada empresa.
El martes 24 de diciembre no habrá recolección de basura. Las autoridades solicitaron a los vecinos no sacar los residuos ese día. El servicio se restablecerá con normalidad el miércoles 25, durante la jornada de Navidad.
Los servicios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires operarán con cronogramas especiales durante las fiestas.
El servicio dependerá de cada empresa o sindicato, aunque se prevé una baja significativa en la disponibilidad de vehículos, especialmente durante las primeras horas de los festejos.
comentar