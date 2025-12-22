Navidad en AMBA: cómo funcionan los servicios de transporte, bancos, entidades públicas y supermercados

Además, se confirmó que el viernes 26 de diciembre no será feriado puente ni día no laborable con fines turísticos, por lo que la actividad se desarrollará con normalidad.

¿Cómo funcionará el país en navidad?

Administración pública

El martes 24 y el martes 31 de diciembre habrá asueto administrativo para los trabajadores del Estado nacional. Las dependencias públicas no prestarán atención durante esas jornadas, retomando su funcionamiento habitual en los días siguientes.

Bancos y entidades financieras

El Banco Central dispuso asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitó a las entidades financieras a adherir a la medida, algo que suele ocurrir en estas fechas. De concretarse, las sucursales bancarias no brindarán atención presencial durante cuatro días consecutivos.

Las jornadas sin atención en bancos serán:

Martes 24 de diciembre (asueto)

Miércoles 25 de diciembre (feriado nacional por Navidad)

Martes 31 de diciembre (asueto)

Miércoles 1° de enero (feriado nacional por Año Nuevo)

Por este motivo, se recomienda a los clientes anticipar trámites presenciales. Los servicios digitales y electrónicos funcionarán con normalidad.

Sector privado

En el ámbito privado, los días 24 y 31 de diciembre continúan siendo laborables. Cada empleador definirá si otorga o no la jornada libre. En caso de trabajar esos días, no corresponde el pago doble, ya que no se trata de feriados nacionales, a diferencia del 25 de diciembre y el 1° de enero.

Supermercados y comercios

El martes 24 de diciembre, varios supermercados funcionarán con horarios reducidos. En tanto, el miércoles 25 algunas cadenas ya anticiparon que mantendrán sus sucursales cerradas. Se recomienda a los consumidores consultar previamente los horarios a través de los canales oficiales de cada empresa.

Recolección de residuos

El martes 24 de diciembre no habrá recolección de basura. Las autoridades solicitaron a los vecinos no sacar los residuos ese día. El servicio se restablecerá con normalidad el miércoles 25, durante la jornada de Navidad.

Transporte público en el AMBA

Los servicios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires operarán con cronogramas especiales durante las fiestas.

Subtes y Premetro

El martes 24 de diciembre, las líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro funcionarán desde las 6.00 hasta las 21.38.

El miércoles 25, el servicio operará con el esquema habitual de feriados.

Trenes

El martes 24, los trenes circularán con horarios de sábado.

El miércoles 25, el servicio se ajustará al cronograma de feriados y domingos, con frecuencias reducidas.

Colectivos

Durante la Nochebuena, las frecuencias se reducirán de manera progresiva según cada empresa.

En Navidad, los colectivos funcionarán con el esquema de feriados y domingos, con menor cantidad de unidades.

Taxis y remises

El servicio dependerá de cada empresa o sindicato, aunque se prevé una baja significativa en la disponibilidad de vehículos, especialmente durante las primeras horas de los festejos.