El Gobierno acelera con la reforma laboral en Diputados y le pone fecha al dictamen

La cita será el próximo miércoles, a las 14, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo, que lidera el correntino oficialista Lisandro Almirón, y Presupuesto y Hacienda, que encabeza su par de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch. El miércoles pasado, el oficialismo dio un paso firme en el Senado al lograr la aprobación de la media sanción de la reforma laboral, para lo cual debió previamente aplicar más de una treintena de cambios para que los aliados dieran el visto bueno.

En las últimas horas, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, giró el proyecto a la Cámara baja, y el titular de este cuerpo, Martín Menem, en línea directa con la Casa Rosada, dio la orden de pisar a fondo el acelerador a fondo y retomar el trabajo en el primer día hábil de la semana. La decisión es totalmente inusual y más aún en una semana corta en la que la logística de vuelos se vuelve una tarea exigente, en la que el oficialismo deberá prestar suma atención.

¿Las razones del apuro? En el oficialismo consideran que no hay tiempo que perder, ya que si en Diputados la oposición se pusiera de acuerdo para aplicar modificaciones al texto, el proyecto deberá volver al Senado. Si se dejara pasar una semana, la Cámara alta se quedaría sin tiempo para poder revisar esas modificaciones (ya sea insistiendo con la versión original o aceptando la totalidad o una parte de los cambios) antes del fin de las extraordinarias y de la Asamblea Legislativa que encabezará Javier Milei.

Según pudo averiguar la Agencia NA, la oposición especulaba con que la sesión por la reforma laboral recién se produjera el miércoles 25 de febrero, y ya se urdían planes para exigir cambios en el proyecto, de manera tal de jugar al filo del calendario y complicar la meta del Gobierno. “Estamos trabajando en eso. La idea es estirar los tiempos”, confesó un importante diputado del interbloque Unidos.

Victoria Villarruel prometió que presidirá la sesión si la oposición consigue el quórum. La vicepresidenta Victoria Villarruel giró a Diputados el proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado.

Los planes de Javier Milei

Para la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del 1º de marzo, el Presidente desea a toda costa tener finiquitados el régimen penal juvenil y la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, pero muy especialmente quiere tener aprobada la reforma que denomina de “modernización” laboral, porque la considera un símbolo del ultra reformismo libertario.

Para darle más fuerza a su mensaje, el líder de La Libertad Avanza le quiere mostrar a la sociedad que la construcción legislativa de su Gobierno está dando resultados palpables, los cuales, según estima, se traducirán en señales de confianza hacia los mercados.

La reforma laboral, que flexibiliza las condiciones de trabajo y abarata los costos laborales para las empresas, es considerada por Milei un hito de la nueva Argentina y una de las grandes banderas de su gestión junto a la Ley Bases.

*Con información de la Agencia NA