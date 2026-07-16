La Lotería de Santa Fe sortea esta noche el Quini 6 postergado ayer

Además, para el sábado entrarán en juego casi $ 14.000 millones que quedaron vacantes del Loto en sus diferentes variantes
El sorteo número 3391 del Quini 6, que debía llevarse a cabo en la noche del miércoles, en medio de los festejos del triunfo de la selección Argentina ante su par de Inglaterra, no pudo realizarse por "inconvenientes con los sistemas de procesamiento en una de las provincias", indicó la Lotería de Santa Fe a través de un comunicado, por lo que que dicha edición se efectuará hoy, en el horario habitual de las 21.15.
Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles de ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron. El récord sigue siendo el de julio de 2021, cuendo un cordobés de la localidad de Villa María retiró de la agencia más de 362,8 millones de pesos. En esa oportunidad, el afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los seis números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16 y 25.
Por su parte, el Loto Plus sí llevó adelante anoche el sorteo número 3.900, que dejó vacantes sus principales alternativas.
La versión Tradicional guardó para este sábado un monto superior a los 2.818 millones de pesos, mientras que la modalidad Match dejó sin dueño 686,1 millones y en el Desquite quedó una cifra de más de 1.116 millones de pesos.
Así las cosas, para el sábado, la jugada de la Lotería de la Ciudad promete una recompensa del orden de los 13.967 millones de pesos.