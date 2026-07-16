La Lotería de Santa Fe sortea esta noche el Quini 6 postergado ayer

Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles de ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron. El récord sigue siendo el de julio de 2021, cuendo un cordobés de la localidad de Villa María retiró de la agencia más de 362,8 millones de pesos. En esa oportunidad, el afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los seis números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16 y 25.