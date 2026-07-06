Un solo apostador se llevó el pozo del Quini 6: ganó 5.450 millones de pesos

La Segunda: 05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45

Siempre Sale: 01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37

En la modalidad Siempre Sale, un total de 34 apostadores de las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Mendoza y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartieron un premio que superó los $465,2 millones.

De cara al próximo sorteo, que se realizará el miércoles 8 de julio a las 21:15, los pozos estimados son:

Tradicional Primer Sorteo: $4.035.000.000

La Segunda: $1.285.000.000

Revancha: $800.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $200.000.000

El sorteo podrá seguirse en vivo desde la sala oficial de la Lotería de Santa Fe a través de RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná, la TV Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería.