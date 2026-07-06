Un solo apostador se llevó el pozo del Quini 6: ganó 5.450 millones de pesos

Un apostador de Paraná, Entre Ríos, se convirtió en millonario al ganar en La Revancha del Quini 6. Mirá todos los números y los pozos del próximo sorteo.
La Lotería de Santa Fe confirmó que un apostador de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, se convirtió este domingo en el único ganador del pozo de la modalidad La Revancha del Quini 6, al acertar los seis números y llevarse un premio superior a los $5.450 millones.
La jugada ganadora estuvo compuesta por los números 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29.
En tanto, los resultados de las restantes modalidades fueron los siguientes:
Tradicional Primer Sorteo: 27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39
La Segunda: 05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45
Siempre Sale: 01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37
En la modalidad Siempre Sale, un total de 34 apostadores de las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Mendoza y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartieron un premio que superó los $465,2 millones.
De cara al próximo sorteo, que se realizará el miércoles 8 de julio a las 21:15, los pozos estimados son:
Tradicional Primer Sorteo: $4.035.000.000
La Segunda: $1.285.000.000
Revancha: $800.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $200.000.000
El sorteo podrá seguirse en vivo desde la sala oficial de la Lotería de Santa Fe a través de RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná, la TV Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería.