El dardo de Harry Kane a su entrenador Thomas Tuchel tras la derrota con Argentina

El capitán y goleador de los Tres Leones criticó el planteo del técnico alemán después de conseguir la ventaja en el marcador ante la Albiceleste.
Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra de manera épica en Atlanta y clasificó a la final del Mundial 2026, instancia que disputará el domingo contra la España de Lamine Yamal. Argentina está de fiesta y dejó en llamas a Inglaterra, que terminó con un tremendo dardo de Harry Kane a Thomas Tuchel después del encuentro.
“Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar.... lo cual a este nivel no es suficiente”, planteó el delantero de Bayern Múnich en la rueda de entrevistas relámpago aún en el campo de juego y agregó: "Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra, y estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente”.
“Los chicos siempre están preparados para cualquier momento del partido, y cuando nos pusimos por delante, el mensaje era que siguiéramos atacando y marcáramos otro gol. Obviamente, una vez que marcaron sus dos goles, el objetivo era encontrar algo, pero podríamos haber recuperado el control del partido”, afirmó en búsqueda de diferenciarse de lo pedido por su entrenador, que buscó cerrar la historia con el 1-0 obtenido gracias al gol de Gordon.
Cabe recordar que Jude Bellingham, la otra estrella del equipo, también se cruzó con Tuchel en esta Copa del Mundo, al caerle mal las declaraciones de su míster, quien no estaba conforme con el rendimiento del plantel. "Quizás porque nunca jugó esta competencia", había lanzado el futbolista.
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