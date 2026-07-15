El dardo de Harry Kane a su entrenador Thomas Tuchel tras la derrota con Argentina

“Una vez que nos adelantamos 1-0, parecimos simplemente tratar de aguantar.... lo cual a este nivel no es suficiente”, planteó el delantero de Bayern Múnich en la rueda de entrevistas relámpago aún en el campo de juego y agregó: "Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra, y estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente”.