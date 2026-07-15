Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

El estadio elegido para la definición fue inaugurado en 2010 y tiene capacidad para 82.500 espectadores, que ya fue escenario de otros eventos de primer nivel, como la final de la Copa América Centenario 2016, la definición del Mundial de Clubes 2025 y el Super Bowl XLVIII en 2014.

La FIFA también confirmó cómo será la ceremonia de clausura, que comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, a las 13.30 hora local. El espectáculo reunirá a figuras de la música y el entretenimiento internacional, entre ellas Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, y la cantante y actriz Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno de Estados Unido.