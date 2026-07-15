Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

El seleccionado de Lionel Scaloni, defensor del título mundial, buscará el bicampeonato ante el campeón de Europa, con el objetivo de sumar la cuarta estrella.
La Selección Argentina le ganó 2-1 de manera agónica a Inglaterra y disputará este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 frente a España en Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni irá en busca de un nuevo título mundial después de superar las instancias decisivas del certamen y enfrentará al seleccionado europeo en el partido que definirá al campeón. El encuentro comenzará a las 16, hora de la Argentina.
El combinado nacional disputará su segunda final del mundo consecutiva tras el título en Qatar 2022, a la cual llegó dejando adversidades en el camino: primero el triunfo 3-2 sobre Cabo Verde en los 16avos de final, con el gol de Cristian Romero en el alargue; luego, dejaría en atrás en octavos de final a Egipto, por el mismo resultado, pero esta vez levantando un 0-2 con los tantos de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández. En cuartos de final, antes de llegar al choque con Inglaterra, fue triunfo 3-1 sobre Suiza.
Por su parte, España llegó al partido decisivo tras eliminar en semifinales a Francia, último subcampeón. Además tuvo que sortear a Bélgica en cuartos de final por 2-1, a Portugal en octavos por 1-0 , y a Austria en los dieciseisavos de final con goleada 3-0.
Además, la final tendrá el valor agregado de enfrentar al vigente campeón de América, con el campeón de Europa. A esto se suma el hecho de que tendrían que haber disputado la Finalíssima en marzo, que finalmente fue postergada sin una fecha definida, pero tendrá su previa este domingo en Estados Unidos.
El estadio elegido para la definición fue inaugurado en 2010 y tiene capacidad para 82.500 espectadores, que ya fue escenario de otros eventos de primer nivel, como la final de la Copa América Centenario 2016, la definición del Mundial de Clubes 2025 y el Super Bowl XLVIII en 2014.
La FIFA también confirmó cómo será la ceremonia de clausura, que comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, a las 13.30 hora local. El espectáculo reunirá a figuras de la música y el entretenimiento internacional, entre ellas Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, y la cantante y actriz Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno de Estados Unido.
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