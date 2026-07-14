Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra de manera épica y jugará la final del Mundial

Inglaterra ganaba con un gol de Anthony Gordon, pero una bomba de Enzo Fernández igualó las tablas y Lautaro Martínez de cabeza selló la increíble remontada y clasificación a la final.
Histórico: Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra de manera épica en Atlanta, lo eliminó del Mundial e irá el domingo por el bicampeonato contra España. Anthony Gordon adelantó al combinado europeo con un gol a los 10 minutos del complemento, pero Enzo Fernández igualó a los 35' con una bomba inatajable y Lautaro Martínez selló la clasificación en el tiempo de descuento con un cabezazo dentro del área después de un centro perfecto de Lionel Messi.
Tras las declaraciones de paz durante la previa del encuentro, Argentina jugó con el cuchillo entre los dientes durante el primer tiempo marcándole la cancha a Inglaterra, representando el sentimiento de todos los argentinos. La Scaloneta le marcó la cancha a Inglaterra con intensidad y agresividad y encontró respuesta de los ingleses. Messi quedó cara a cara con Bellingham, Giuliano Simeone con Jordan Pickford, Leandro Paredes también con Bellingham, entre otros...
El primer tiempo fue una declaración de guerra futbolística de Argentina a Inglaterra, quienes aceptaron el desafío con Pickford, Bellingham y Kane a la cabeza. De esta manera, se jugó poco y se luchó mucho, siendo reflejado por los datos: hubo dos remates por lado y 19 infracciones en estos primeros 45 minutos en Atlanta. Inglaterra tuvo más dominio del balón al principio y después Argentina se adueño del mismo.
Argentina comenzó mejor el segundo tiempo, pero paradójicamente llegó el gol de Inglaterra. Harry Kane mandó el pase largo, Nicolás Tagliafico despejó corto con mucho esfuerzo, Declan Rice abrió para Morgan Rogers y éste tiró un centro venenoso al área para el gol de Anthony Gordon, quien debió empujarla a la red nomás tras anticipar a Nahuel Molina, quien no vio al atacante inglés.
Más allá del golpazo, Argentina siguió jugando y con muchísima personalidad le dio vuelta el encuentro a Inglaterra de manera épica. Messi juntó rivales sobre una banda y tocó al medio para Enzo, quien controló y sacó una bomba para lograr la igualdad en Atlanta. Y, como si fuera poco, Leo volvió a tomar el balón por la banda derecha y mandó un centro quirúrgico al área chica para Lautaro Martínez, quien selló el 2-1 histórico frente a Inglaterra.
Por las Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina jugó con el corazón y eliminó a Inglaterra en una tarde histórica más allá de lo que pase el domingo en Nueva Jersey. Sin embargo, después del milagro frente a Egipto marcando tres goles en 13 minutos, después de ésta remontada a los ingleses, teniendo al mejor futbolista de la historia, ¿quién nos puede quitar la ilusión de lograr el bicampeonato mundial ante España?
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