Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra de manera épica y jugará la final del Mundial

Más allá del golpazo, Argentina siguió jugando y con muchísima personalidad le dio vuelta el encuentro a Inglaterra de manera épica. Messi juntó rivales sobre una banda y tocó al medio para Enzo, quien controló y sacó una bomba para lograr la igualdad en Atlanta. Y, como si fuera poco, Leo volvió a tomar el balón por la banda derecha y mandó un centro quirúrgico al área chica para Lautaro Martínez, quien selló el 2-1 histórico frente a Inglaterra.

Por las Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina jugó con el corazón y eliminó a Inglaterra en una tarde histórica más allá de lo que pase el domingo en Nueva Jersey. Sin embargo, después del milagro frente a Egipto marcando tres goles en 13 minutos, después de ésta remontada a los ingleses, teniendo al mejor futbolista de la historia, ¿quién nos puede quitar la ilusión de lograr el bicampeonato mundial ante España?

Los goles de la remontada de Argentina