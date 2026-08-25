Loto Plus: un apostador de La Pampa ganó más de $50 millones

Se juega el Loto Plus.

El Loto Plus tiene un gran pozo acumulado

Loto Plus tiene un pozo acumulado de más de 21.000 millones de pesos, se sortea todos los miércoles y sábados en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y puede jugarse en agencias oficiales de todo el país o a través del sitio web oficial de LOTBA, eligiendo seis números del 0 al 45.

Con esta jugada, que tiene un costo de $4.000 pesos, se participa automáticamente en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, que son cuatro oportunidades de ganar.