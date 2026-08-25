Loto Plus: un apostador de La Pampa ganó más de $50 millones

Se llevó el premio con la modalidad "Sale o Sale" de este juego de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires que repartió $ 27.000 millones en lo que va del año.
El Loto Plus, el juego que tiene el pozo más grande del país volvió a repartir una fortuna: más de $50 millones. En esta oportunidad, el premio lo ganó un apostador de La Pampa, que acertó los seis números de la modalidad Sale o Sale de Loto Plus, luego de jugar al 07, 08, 12, 15, 25 y 32.
La noticia llegó en un año en el que este juego de la Lotería de la Ciudad (LOTBA) lleva entregados casi 27.000 millones de pesos en premios, equivalentes a unos 18 millones de dólares.
Dentro de este monto se incluye el doble premio histórico de $ 9.800 millones de pesos, compuesto por el récord de $8.764,5 millones que se llevó el ganador de la modalidad Match, en Azul y $1.042,8 millones que se quedó el ganador de la modalidad "Desquite" en Entre Ríos.
Además, todos estos pozos tuvieron la oportunidad de triplicarse con el Número Plus (del 0 al 9) que regala este juego de LOTBA, algo que ya ocurrió dos veces en lo que va del año, incluyendo a un ganador mendocino que se llevó más de $ 5.700 millones de pesos en febrero.
Loto Plus tiene un pozo acumulado de más de 21.000 millones de pesos, se sortea todos los miércoles y sábados en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y puede jugarse en agencias oficiales de todo el país o a través del sitio web oficial de LOTBA, eligiendo seis números del 0 al 45.
Con esta jugada, que tiene un costo de $4.000 pesos, se participa automáticamente en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, que son cuatro oportunidades de ganar.
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