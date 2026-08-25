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Loto Plus: un apostador de La Pampa ganó más de $50 millones

Se llevó el premio con la modalidad "Sale o Sale" de este juego de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires que repartió $ 27.000 millones en lo que va del año.

El Loto Plus, el juego que tiene el pozo más grande del país volvió a repartir una fortuna: más de $50 millones. En esta oportunidad, el premio lo ganó un apostador de La Pampa, que acertó los seis números de la modalidad Sale o Sale de Loto Plus, luego de jugar al 07, 08, 12, 15, 25 y 32.

La noticia llegó en un año en el que este juego de la Lotería de la Ciudad (LOTBA) lleva entregados casi 27.000 millones de pesos en premios, equivalentes a unos 18 millones de dólares.

ADEMÁS: Loto Plus: detalles del pozo millonario del sorteo del miércoles

Dentro de este monto se incluye el doble premio histórico de $ 9.800 millones de pesos, compuesto por el récord de $8.764,5 millones que se llevó el ganador de la modalidad Match, en Azul y $1.042,8 millones que se quedó el ganador de la modalidad "Desquite" en Entre Ríos.

Además, todos estos pozos tuvieron la oportunidad de triplicarse con el Número Plus (del 0 al 9) que regala este juego de LOTBA, algo que ya ocurrió dos veces en lo que va del año, incluyendo a un ganador mendocino que se llevó más de $ 5.700 millones de pesos en febrero.

Se juega el Loto Plus.

Se juega el Loto Plus.

El Loto Plus tiene un gran pozo acumulado

Loto Plus tiene un pozo acumulado de más de 21.000 millones de pesos, se sortea todos los miércoles y sábados en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y puede jugarse en agencias oficiales de todo el país o a través del sitio web oficial de LOTBA, eligiendo seis números del 0 al 45.

Con esta jugada, que tiene un costo de $4.000 pesos, se participa automáticamente en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, que son cuatro oportunidades de ganar.

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