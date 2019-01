Anteojos para las mascotas: una moda que llegó para quedarse

La experta sostiene que muchos sólo lo usan por cuestiones estéticas: “Si bien algunos sólo ven el costado decorativo y fashion de usar anteojos, la realidad es que hay motivos de salud que los convierten en necesarios. Es importante poder distinguir el tipo de necesidad de cada uno para poder determinar el mejor plan de acción que se requiere para cada compañero. Lo más importante siempre es que se hagan las visitas periódicas necesarias a los especialistas para poder tener un control más estricto y efectivo”.

Aquellos cachorros que requieran de un cuidado adicional, no es permanente: “Es bastante importante tener en claro que los perros que precisen de la utilización de las gafas, no deben hacerlo de manera muy prolongada. Más que nada, debe utilizarse durante algunos períodos para no generar en el animal ningún tipo de dependencia a elementos externos. Es clave que los dueños puedan estar pendientes de sus cachorros y ayudarlos con la colocación y la quita de los anteojos”.

De manera instintiva, los animales no posan sus ojos sobre luces demasiado potentes y buscan protegerse de los fuertes rayos. Esto ocurre más que nada en verano donde las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol puede dañar el correcto y normal funcionamiento de su organismo. Por otro lado, el brillo del sol no es un riesgo en sí mismo para los animales pero existen algunos casos especiales en donde se debe revisar este tema y evitar que sea muy prolongado el tiempo de exposición.

Aquellos cachorros que tienen inconvenientes en los ojos son los principales portadores y usuarios de estos lentes: “Existen patologías en las que el mismo animal intenta evitar la luz por la molestia que le ocasiona. Aún así, se recomienda que no estén muy expuestos a la luz los que padezcan queraconjuntivitis seca o síndrome de ojo seco, inflamaciones en la córnea o cataratas, ya que estos casos el brillo puede ser un tanto dañino para nuestros amigos. Aquí sí es muy aconsejable que los dueños puedan comprar en las veterinarias estos artefactos para cuidar a las mascotas”.

El viento también es un enemigo: “Los lentes son excelentes para protegerlos del aire ya que este les seca los ojos y puede empeorar algunas enfermedades o alegrías que aquejen al cachorro. En la época de verano, muchos dueños llevan a sus mascotas a la playa y aprovechan a usar los anteojos para que los perros puedan disfrutar tranquilamente del aire libre. Adicionalmente, si el can va a estar expuesto a ambientes en los que haya polvo o basura, las gafas se pueden utilizar para que estos elementos no se les incrusten. Antes de salir de viaje con el animal, los amos deben recurrir al médico para hacer los chequeos generales y confirmar que todo está en orden, por lo que allí pueden consultar si el médico cree que es un buen momento para comprar los anteojos”.

El acostumbramiento es la parte más difícil: “Se debe saber que la mascota no se va a acostumbrar a las gafas inmediatamente sino que es un proceso que se debe realizar con calma. Los accesorios tienen que acomodarse al animal para que sean de mayor comodidad y cumplan con el uso deseado. Hay que asegurarse que el tamaño y la forma sean los adecuados para que los animales se amolden más rápido”