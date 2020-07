Las 5 cosas que harán que quieras más a tu perro

Solo hace falta verlos para quererlos. Pero la convivencia con ellos genera una complicidad y un amor indestructibles. Sin embargo, la ciencia ha confirmado algunas cosas que ya sabía cualquier propietario de un perro y descubierto algunas otras que harán que quieras aún a tu mascota

1 - Los perros extrañan

No es necesario ser un experto en comportamiento animal para saber que el perro extraña a su amo y hasta se altera y sufre cuando no está por mucho tiempo en contacto con él. Pero trabajos científicos realizados en Estados Unidos, comprobaron que las mascotas son capaces de aprender los hábitos y hasta recordar con precisión los horarios de las actividades de sus amos. Es por ello, que cuando hay demoras en el regreso a casa del trabajo, tu perro se pone nervioso. Seguro que vos ya lo sabías.

Lo mismo sucede con los tiempos de comida y hasta del baño de los integrantes de una casa. La mascota, como uno más de la familia, sabe más de tus hábitos de lo que creías. Y es probable que con ladridos te recuerde que estás cenando tarde (o yendo a la heladera a la madrugada).

2 - Se acercan más al amo cuando éste más lo necesita

Los queridos amigos de cuatro patas conocen los estados de ánimo de sus amos mejor que un psicólogo o una pareja. Para ello, los perros se valen de su olfato y de su oído.

Cuando una persona está triste, su cuerpo despide un olor distinto del que emana cuando se encuentra alegre y esto es detectado por el la nariz del perro, que es hasta 100.000 veces más aguda que la del ser humano. También los estados de ánimo se reflejan en el ritmo cardíaco cuyo sonido los perros pueden percibir gracias a su poderoso oído.

Y lo mejor que tiene tu perro: cuando peor te sientas, más junto a vos estará para protegerte y devolverte el amor que le das.

3 - El perro tiene una inteligencia comparable a la de un niño

Los expertos estadounidenses determinaron que los perros son capaces de recordar y comprender entre 250 y 300 palabras, lo cual es comparable a la inteligencia media de un niño de 2 años. Por eso, es muy importante dirigirse a las mascotas con frases cortas y palabras que le sean conocidas. Cuando se les habla mucho, ello los estresa y se ponen nerviosos. Seguramente, ahora está más claro el motivo de esa complicidad que puede verse entre un pequeño y el perro de la casa.

Cute dog - The dog's reaction to the baby for the first time is super fun (4).mp4