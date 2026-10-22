Malvinas: el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la Ley de Soberanía

Quirno, por su parte, consideró que la legislación vigente necesita modificaciones para dotar al país de mejores herramientas de defensa de sus intereses en Malvinas. "Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular", aclaró el Canciller.

Además, subrayó que la propuesta impulsada por la administración libertaria busca dar a las compañías la posibilidad de elegir entre el potencial de inversión en el territorio continental argentino y las operaciones en el archipiélago, que describió como más riesgosas e ilegítimas. "Esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas", expresó el diplomático.

Quirno recibió al subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau.

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Diferencias por el Comité de Descolonización de la ONU

Otro de los puntos tratados fue la propuesta de Estados Unidos de eliminar el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el ámbito en el que la Argentina presenta cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Landau defendió la iniciativa como parte de una reforma más amplia de los organismos multilaterales. El funcionario cuestionó el funcionamiento de varios comités y pidió que la propuesta no se interpretara en el marco de una disputa específica.

Asimismo, Quirno reconoció que el comité es un espacio de interés para la Argentina, aunque aseguró que su eventual eliminación no debilitaría el reclamo nacional ni alteraría las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas. “Nuestro reclamo es a nivel mundial, es en todo foro internacional y fundamentalmente en las Naciones Unidas”, afirmó. Además, reiteró que el país busca alcanzar una solución pacífica y diplomática con el Reino Unido a través de una negociación sobre la soberanía de las islas.