Malvinas: el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la Ley de Soberanía

Así lo hizo el subsecretario de Estado, Christopher Landau. "Estamos viendo los intereses de nuestras empresas", dijo. El canciller Pablo Quirno aclaró que la iniciativa "no va en contra de nadie en particular".
El gobierno estadounidense manifestó este jueves su preocupación por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a empresas norteamericanas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La administración de Donald Trump dejó en claro su mensaje a través del subsecretario de Estado, Christopher Landau, que brindó una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno.
"Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, sostuvo el funcionario norteamericano, que el viernes se reunirá con el presidente Javier Milei.
Pese al alineamiento político y económico entre ambos gobiernos, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional provocó el primer desacuerdo. La iniciativa, que empezó a ser debatida en comisiones en Diputados, busca endurecer las sanciones contra empresas que desarrollan actividades económicas no autorizadas en Malvinas.
El texto apunta, sobre todo, a la británica Rockhopper y la israelí Navitas, responsables del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las islas. Sin embargo, las sanciones también podrían alcanzar a otras compañías por sus vínculos comerciales con esas petroleras, lo que despertó objeciones entre empresas estadounidenses y motivó gestiones diplomáticas por parte de la Casa Blanca.
Quirno, por su parte, consideró que la legislación vigente necesita modificaciones para dotar al país de mejores herramientas de defensa de sus intereses en Malvinas. "Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular", aclaró el Canciller.
Además, subrayó que la propuesta impulsada por la administración libertaria busca dar a las compañías la posibilidad de elegir entre el potencial de inversión en el territorio continental argentino y las operaciones en el archipiélago, que describió como más riesgosas e ilegítimas. "Esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas", expresó el diplomático.
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Otro de los puntos tratados fue la propuesta de Estados Unidos de eliminar el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el ámbito en el que la Argentina presenta cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Landau defendió la iniciativa como parte de una reforma más amplia de los organismos multilaterales. El funcionario cuestionó el funcionamiento de varios comités y pidió que la propuesta no se interpretara en el marco de una disputa específica.
Asimismo, Quirno reconoció que el comité es un espacio de interés para la Argentina, aunque aseguró que su eventual eliminación no debilitaría el reclamo nacional ni alteraría las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas. “Nuestro reclamo es a nivel mundial, es en todo foro internacional y fundamentalmente en las Naciones Unidas”, afirmó. Además, reiteró que el país busca alcanzar una solución pacífica y diplomática con el Reino Unido a través de una negociación sobre la soberanía de las islas.
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