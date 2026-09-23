Una década creando contenido: el camino de Habemus Media hacia nuevos públicos

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro

—¿Cuáles son las cuentas y unidades de negocio que tienen actualmente?

—Tenemos en total trece unidades de negocio. La principal es Habemus Fútbol, donde nos dedicamos a la creación de contenido de fútbol sudamericano, principalmente de River y Boca. Yo soy de River y mi hermana es de Boca, entonces tratamos de hablar de todos los equipos, pero con el foco puesto en esos dos clubes.

También tenemos perfiles más específicos, como Dickens, que es mi perfil y tiene una mirada más vinculada a River, y Darío Gallina, que también es cien por ciento de River. Del lado de Eric están Eric Z y El Pelao Bostero, que tiene una temática vinculada a Boca.

Después tenemos toda la gama Habemus, con Habemus Música, Habemus Gamer, Habemus Turismo y Habemus Data, entre otros medios, cada uno con una temática diferente.

Habemus Gamer está enfocado en tecnología, videojuegos nuevos y juegos retro. Habemus Turismo apunta a coberturas de eventos, restaurantes, gastronomía y viajes. Habemus Data tiene un perfil más periodístico y trabaja con información y datos vinculados al fútbol y también a otros deportes.

En música hacemos cobertura de shows, noticias, opiniones y debates sobre música actual y retro. Además, a nivel personal, están mis perfiles, como Darí Zense y Daro Sin Vueltas, donde abordo diferentes temas, desde fútbol y viajes hasta debates sociales y relaciones.

—¿Qué los llevó a ampliar el proyecto y crear medios sobre distintas temáticas?

—Un poco la necesidad de salir del rubro fútbol. El fútbol está bueno, pero en cierto punto tiene un límite y llega un momento en el que necesitás abrirte. Primero por las marcas y después por todo lo que tiene que ver con llegar a nuevos públicos.

El público del fútbol es un nicho enorme, pero con música, turismo, cine y otros temas estás llegando a públicos a los que quizás nunca llegarías solamente con fútbol.

La realidad de tener tantos medios también hace que la creación sea prácticamente infinita y genera una dinámica muy interesante dentro del equipo. Somos nueve personas en total y estamos todo el tiempo trabajando en cada uno de los medios y buscando cosas nuevas. Eso permite no estancarse en un solo tema e innovar constantemente.

—¿Hace diez años imaginaban llegar a tener trece medios?

—La realidad es que no sabíamos exactamente dónde íbamos a estar hoy. Siempre uno piensa que la va a romper, que va a llegar mucho más lejos, que va a hacer más cosas. La ambición estaba, pero después aparece el cómo y casi nunca termina siendo como te lo imaginabas.

Sí teníamos la ambición de crear algo fuerte dentro de lo digital y los medios de comunicación. Además, el mundo cambia muy rápido. De acá a diez años atrás, el mundo es totalmente distinto y de acá a diez años también puede serlo.

Entonces, capaz que dentro de diez años tenemos treinta medios o quizás tenemos cinco medios y tres negocios de otra cosa. La realidad es que todo va cambiando mucho. Habemus Fútbol, Darí Zense y Eric Z están un poco más planificados porque también son nuestros perfiles personales.

—¿Cuáles fueron algunas de las coberturas más importantes que realizaron?

—Hicimos de todo con Habemus Fútbol. Cubrimos tres Mundiales. Trabajamos en la TV Pública para el Mundial de Rusia 2018 con Habemus Fútbol, Habemus Data y La Garra de Rústico, que teníamos en ese momento. También nuestros perfiles personales se abocaron mucho a esa cobertura.

Para el Mundial de Qatar pudimos viajar directamente al lugar. Yo fui a Qatar y Eric se quedó acá con el equipo que ya habíamos armado en la productora. En el último Mundial viajamos los dos y también cubrimos el Mundial de Clubes.

Cubrimos tanto a River como a Boca en ambas sedes. Fue un desafío enorme, especialmente por todo lo que implica trabajar en YouTube, Instagram y TikTok, porque cada plataforma tiene su propio estilo. La verdad es que fue un desafío, pero pudimos sacarlo adelante y son hitos muy importantes para la productora.

—¿Qué otros eventos cubrieron fuera del fútbol?

—En música solemos cubrir shows y festivales. Ya cubrimos tres Lollapalooza y también realizamos coberturas de shows internacionales, como Guns N' Roses.

En Gamer solemos ir a eventos y cubrir lanzamientos de juegos. Hicimos mucho contenido de eSports y estuvimos en AGS, que es un evento local muy fuerte en Argentina. También vamos a eventos de tecnología y hacemos unboxings de celulares nuevos y celulares gamer.

En turismo hicimos diferentes viajes. Uno de ellos fue a Curazao, donde cubrimos un torneo de leyendas, y también realizamos un viaje a Europa. Además, tenemos un segmento llamado "Comidas por el mundo", en el que recorremos bodegones de Argentina y probamos distintos tipos de comida. La realidad es que tiene muy buena aceptación en la página de turismo.

—¿Cuáles son los objetivos que tienen para el futuro?

—A corto plazo queremos seguir afianzando lo que ya tenemos y sumar más gente al equipo. Hoy somos nueve y me gustaría que podamos ser once o doce próximamente.

También queremos fortalecer cada uno de los medios que tenemos y sumar nuevas alianzas. Estamos trabajando con productoras de música, equipos de fútbol y diferentes proyectos que nos permiten seguir creciendo.

Además, queremos potenciar redes sociales que todavía no tenemos tan desarrolladas, especialmente en los nuevos medios, como Gamer y Cine.

Tenemos ganas de crear más contenido para YouTube y también queremos volver al streaming. Hicimos seis años de streaming en total, principalmente con fútbol. Estuvimos en televisión durante tres años y trabajamos para la televisión de Colombia, en Telepacífico y Canela, en México y en Fox Sports. También estuvimos dos años en Argentina.

La idea es poder retomar un poco ese camino. Tenemos muchos formatos que queremos implementar y creo que por ese lado queremos seguir sumando cosas.

—¿Cómo definirías a Habemus Media en una palabra?

—Dinamismo. Creo que es una productora que siempre se va reinventando y también es una de nuestras claves como personas.

En cierto punto nos aburrimos si hacemos siempre lo mismo, entonces siempre buscamos darle una vuelta más o traer algo nuevo. Creo que eso se termina viendo en el público.

Quizás el formato es parecido, pero lo vamos reinventando o directamente hacemos formatos nuevos. Un poco eso explica la propuesta de tener trece cuentas distintas de Instagram y perfiles personales, separando nicho por nicho.

Por ejemplo, en mi cuenta hablo de River, pero en Gallina hablo muchísimo más de River. También tengo otros espacios donde hablo de distintos países, de fútbol o de contenido más personal. Estamos todo el tiempo reinventándonos y sumando ideas nuevas, y para mí esa es una de las claves de nuestro crecimiento.

Después de diez años, Habemus Media todavía conserva algo de aquel proyecto que empezó entre dos hermanos, pero hoy la historia es bastante más grande. Hay más cuentas, más personas, más proyectos y también experiencias que seguramente ninguno de los dos imaginaba cuando arrancaron.

El fútbol sigue siendo una parte importante de la productora, pero ya no es la única. Música, turismo, videojuegos, tecnología y nuevos formatos fueron encontrando su lugar, mientras la idea de seguir probando cosas distintas se mantiene intacta.

Ahora, con el undécimo año cada vez más cerca, el desafío parece ser el mismo que tuvieron desde el comienzo: seguir creciendo sin quedarse quietos.