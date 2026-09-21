Pelea y muerte en Constitución: un hombre mató a otro de una cuchillada en el cuello

En otro hecho, ocurrido hace diez días, el barrio de Constitución había sido escenario del arresto de un hombre de 36 años, conocido como "El Oreja", que se encontraba prófugo y tenía orden de captura vigente por el homicidio de otro sujeto en abril de 2025.

Sus dos cómplices ya habían sido detenidos y, de esta manera, todos los acusados por el crimen a disposición de la Justicia, por el delito caratulado como “Homicidio agravado por el empleo de arma ,de fuego, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

A partir del análisis de la información obtenida durante las tareas investigativas, los efectivos establecieron un patrón de movimientos del prófugo y determinaron que podía concurrir a un parador ubicado sobre la calle Constitución al 3100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con ese dato, los uniformados desplegaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones y detectaron la llegada del mismo.

En ese momento, procedieron a detenerlo y trasladarlo a la dependencia policial para realizar las diligencias correspondientes. Intervino el Tribunal Oral en lo Criminal N°29, a cargo de Rodolfo Gustavo Goerner.