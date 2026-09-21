Pelea y muerte en Constitución: un hombre mató a otro de una cuchillada en el cuello

Ocurrió en el cruce de las calles Combate de los Pozos y Eduardo Jenner. El atacante huyó del lugar y aún continúa prófugo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Una pelea entre dos hombres en situación de calle terminó de manera fatal, cuando uno de ellos apuñaló al otro en el cuello y lo mató. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Constitución y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
La gresca se produjo el último viernes, en el cruce de las calles Combate de los Pozos y Eduardo Jenner. Allí, dos personas comenzaron a pelear a metros de una estación de servicio y una de ellas le asestó a la otra una puñalada con un elemento cortante. El atacante, que ya fue identificado por los investigadores del caso, huyó del lugar y todavía continúa prófugo.
Cuando el agresor escapó de la zona, algunas de las personas que estaban en la estación de servicio se acercaron para asistir a la víctima que yacía en el suelo, pero ya no se movía a causa de la herida. Al lugar fue derivado personal de la Comisaría Vecinal 3B y el SAME, que confirmó el fallecimiento del hombre durante su traslado al Hospital Argerich, según la agencia Noticias Argentinas.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, que dispuso la intervención a la División Homicidios, a cargo de las tareas para detener al atacante.
En otro hecho, ocurrido hace diez días, el barrio de Constitución había sido escenario del arresto de un hombre de 36 años, conocido como "El Oreja", que se encontraba prófugo y tenía orden de captura vigente por el homicidio de otro sujeto en abril de 2025.
Sus dos cómplices ya habían sido detenidos y, de esta manera, todos los acusados por el crimen a disposición de la Justicia, por el delito caratulado como “Homicidio agravado por el empleo de arma ,de fuego, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
A partir del análisis de la información obtenida durante las tareas investigativas, los efectivos establecieron un patrón de movimientos del prófugo y determinaron que podía concurrir a un parador ubicado sobre la calle Constitución al 3100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con ese dato, los uniformados desplegaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones y detectaron la llegada del mismo.
En ese momento, procedieron a detenerlo y trasladarlo a la dependencia policial para realizar las diligencias correspondientes. Intervino el Tribunal Oral en lo Criminal N°29, a cargo de Rodolfo Gustavo Goerner.
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