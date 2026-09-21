Trump enfrenta una demanda de tres medios de comuicación por el veto de la Casa Blanca

El pool de prensa permite que distintos medios se turnen para cubrir las actividades presidenciales y luego compartan las imágenes con el resto de las organizaciones. ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC llevaban tiempo repartiendo los costos y la responsabilidad de esa cobertura, cuyo material también es utilizado por medios de todo el mundo.

La decisión fue comunicada por Bryan Boughton, jefe de la delegación de Fox News en Washington y presidente del consorcio televisivo durante este trimestre. “A partir de hoy, el grupo de televisión no cubrirá los actos designados para el pool del presidente”, escribió en una nota dirigida a los integrantes del grupo.

Boughton explicó que la medida respondía a la decisión de la Casa Blanca de impedir que CNN cumpliera las funciones que tenía asignadas dentro del pool. “No se establecerá ningún grupo de sustitución. El resto de la cobertura conjunta continuará con normalidad”, agregó.

El conflicto comenzó el sábado, cuando se les negó el ingreso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS Now y Politico. Betsy Klein, de CNN, y Akayla Gardner, de MS NOW, transmitieron en vivo para informar que sus acreditaciones habían sido desactivadas al llegar para cumplir con su trabajo, mientras que Politico denunció que a su reportera Cheyenne Haslett también le impidieron entrar y le confiscaron su acreditación.

Los tres medios habían anticipado que tomarían medidas legales y afirmaron que defenderían sus derechos establecidos por la Primera Enmienda. “Sin previo aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestras periodistas porque tenía objeciones a nuestra cobertura”, señalaron en una declaración conjunta publicada en X.

Trump defendió nuevamente la decisión y negó que se tratara de un ataque contra la prensa. “La Casa Blanca no está llevando adelante un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando adelante un ataque contra las NOTICIAS FALSAS”, escribió en Truth Social.

I am proud to announce that, effective immediately, I am banning Fake News CNN, MSNOW (who recently changed their name from MSNBC due to lack of viewership and credibility!), and Politico (The recipients of an illegal and ridiculous $8 Million Dollar subscription, an All Time… pic.twitter.com/RnRfJyZldn — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 18, 2026

El presidente también sostuvo que la cobertura de determinados medios es “corrupta, deliberada, generalizada” y “completamente fuera de control”, y afirmó que representa “una amenaza para nuestra seguridad nacional”. La disputa se suma a otros enfrentamientos entre Trump y medios de comunicación durante su segundo mandato.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, pidió al gobierno que restablezca de inmediato el acceso de los tres medios y advirtió sobre las consecuencias de utilizar ese criterio para excluir a organizaciones periodísticas. Trump, por su parte, había advertido al anunciar el veto que otros medios que difundieran lo que considera “noticias falsas” podrían correr la misma suerte.