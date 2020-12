Y no conforme con su gran logro, ¡también lo escaló!

Según explicó G0ularte a través de la red sociales Reddit, su primer paso fue descargar el proyecto “Build the Earth”, donde miles de jugadores recrearon las maravillas de nuestro planeta a escala real.

El Everest, en MInecraft.JPG Minecraft da para todo: recreó el Everest a escala real

Y luego, gracias a un mod especial para Minecraft, comenzó con su monumental obra virtual.

Pero tras concretar su versión del Everest en el famoso videojuego, G0ularte solamente demoró 4 horas en subir a la cima del monte recreado.

Los fanáticos del influencer que siguieron su proeza desde Twitch no lo podían creer. Pero claro, el protagonista en el videojuego no es humano y no se topa con todas las complicaciones que cualquier mortal debería enfrentar.

Cabe destacar que Minecraft es un videojuego de construcción, de tipo "mundo abierto" creado originalmente por el sueco Markus Persson (conocido comúnmente como "Notch"), y posteriormente desarrollado por su empresa, Mojang Studios.

Fue lanzado públicamente el 17 de mayo de 2009, después de diversos cambios fue lanzada su versión completa el 18 de noviembre de 2011.

El 15 de septiembre de 2014, fue adquirido por la empresa Microsoft por un valor de 2500 millones de dólares.

Este suceso provocó el alejamiento de Markus Persson de la compañía.