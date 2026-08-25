La cantante estadounidense murió a los 80 años. Su familia confirmó la noticia en redes. Fue una figura central del country, actriz y madrina de Miley Cyrus.
Dolly Parton, una de las artistas más reconocidas de la música country estadounidense, murió a los 80 años, informaron este martes sus familiares a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. La cantante había reconocido recientemente que atravesaba un momento delicado de salud, aunque aseguraba que continuaba trabajando en nuevos proyectos.
Parton, de 80 años, desarrolló una carrera de seis décadas en la música y también se destacó como compositora, actriz y empresaria. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Jolene” y “I Will Always Love You”, que alcanzó repercusión internacional a partir de la versión interpretada por Whitney Houston.
Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, Dolly Rebecca Parton creció en una familia de 12 hermanos y comenzó a cantar desde pequeña en una iglesia de su localidad. Con el paso de los años se convirtió en una de las principales figuras de la música country y fue incorporada tanto al Salón de la Fama de la Música Country como al Salón de la Fama del Rock and Roll, este último en 2022.
Además de su trayectoria musical, Parton participó en distintas producciones cinematográficas. Uno de sus papeles más recordados fue en Cómo eliminar a su jefe, de 1980, donde compartió elenco con Jane Fonda y Lily Tomlin. También recibió nominaciones a los premios Oscar por sus trabajos vinculados al cine y la música.
La confirmación de su muerte estuvo a cargo de Bryan Seaver, sobrino de la cantante, quien difundió un mensaje en representación de las familias Parton y Owens. Allí explicó que el anuncio había sido solicitado por la propia Dolly años atrás.
“Imaginé lo duro de este momento, pero nunca lo sentí por completo hasta ahora”, expresó Seaver al comunicar la noticia.
La muerte de Parton se produjo apenas un día después de que se conocieran declaraciones suyas a la revista People, en las que había hablado sobre algunos problemas de salud. En los últimos meses también había suspendido presentaciones y reducido algunos compromisos públicos.
A pesar de sus dificultades de salud, Parton había continuado trabajando. Entre sus proyectos se encontraban una línea de golosinas para perros y Cup of Ambition Coffee, una marca de café que, según había contado, soñaba desarrollar desde hacía más de cuatro décadas.
También había cancelado su residencia Dolly: Live in Las Vegas. En aquel momento, había pedido a quienes tenían entradas que disfrutaran igualmente de la ciudad.
Fuera de los escenarios, una de sus iniciativas más importantes fue Imagination Library, una fundación dedicada a la entrega de libros para niños en Estados Unidos y otros países.
Parton estuvo casada durante 59 años con Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025. La pareja no tuvo hijos. La artista, que mantuvo una relación cercana con Miley Cyrus y fue su madrina y mentora, deja una trayectoria que atravesó generaciones y que convirtió varias de sus canciones en clásicos de la música popular.